Ottieni Windows 10 Pro a soli 10€ su GVGmall!

Avete bisogno di una licenza di Windows 10 e non volete spendere troppo? Ecco l’occasione che fa per voi! Infatti dal 10 giugno al 19 giugno GVGmall ha deciso di tagliare il prezzo dei più famosi software Microsoft come Windows e Office dedicando ai lettori di Tom’s Hardware un sconto particolare.

Offerta top di questa promozione è sicuramente quella dedicata alla licenza di Windows 10 Pro, che grazie al codice sconto TOM25 (che per l’occasione varrà uno sconto del 35%), potrete acquistare a soli 10,38€. Una cifra irrosoria per avere il vostro sistema operativo regolarmente attivo e costantemente aggiornato.

N.B.: per sfruttare al meglio le offerte vi ricordiamo di utilizzare il codice TOM25 durante la procedura d’acquisto per ricevere un ulteriore sconto del 35% direttamente a carrello.

Le migliori offerte su Windows e Office

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!