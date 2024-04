Volete una copia fisica nuova fiammante di Fallout 4? Dovevate pensarci prima dell'avvento della serie TV

L'ottima serie TV di Fallout su Amazon Prime Video ha garantito una seconda giovinezza a, praticamente, tutti i giochi della celebre serie di Bethesda, portando a un'improvvisa, e per nulla inaspettata, impennata delle vendite dei vecchi titoli.

In particolare, Fallout 4 è stato protagonista di un'incredibile "febbre da acquisto" che ha portato i vecchi stock di copie fisiche nuove a esaurirsi quasi del tutto presso i principali rivenditori statunitensi, francesi e italiani.

Al momento la versione GOTY di Fallout 4 è in sconto a 9,99€ su tutti i maggiori store digitali.

Non importa se il recente update next-gen si sia rivelato ben sotto alle aspettative, tutti vogliono una copia fisica di Fallout 4 e, almeno in America, la situazione sta assumendo i contorni dei recenti episodi che hanno visto protagonisti Alan Wake Remastered e Final Fantasy VII Remake Intergrade, nella loro versione retail per PS5.

GameSpot riporta che la situazione è così critica che i giocatori interessati sono costretti a rivolgersi al mercato dell'usato, o al digital delivery, per ottenere una copia del gioco, visto che i pochi possessori di copie nuove di Fallout 4 (per lo più piccoli store gestiti da privati), stanno incominciando ad aumentare il prezzo di listino del titolo.

Presso rivenditori come GameStop e Amazon.com, le copie nuove per PlayStation 4 sono terminate, mentre quelle per Xbox One sono disponibili solo da venditori terzi a prezzi significativamente più alti rispetto al normale.

In Francia la situazione è simile, anche se le copie nuove vendute da store terzi non hanno ancora subito un'impennata preoccupante del prezzo, il quale si attesta, almeno per il momento, attorno ai 25€.

Anche in Italia, la situazione non è migliore. Su Amazon.it, le copie fisiche nuove di Fallout 4 in versione italiana sono esaurite sia per PlayStation 4 che per Xbox One, sia per l'edizione standard che per quella GOTY. Le poche copie disponibili provengono da venditori esteri, con tempi di consegna lunghi e prezzi maggiori rispetto a quello di listino.

Visitando GameStop.it, la situazione è leggermente migliore. L'offerta è limitata, con disponibile esclusivamente la versione PlayStation Hits a un prezzo superiore rispetto al normale. Da Unieuro e MediaWorld, invece, non ci sono tracce del titolo Bethesda.

Date le circostanze, l'opzione migliore per ottenere una copia di Fallout 4 potrebbe essere il mercato dell'usato, ancora ricolmo di copie fisiche del gioco, o il digital delivery (dove al momento tutti i titoli del franchise sono in forte sconto).

Fino a quando Microsoft e Bethesda non decideranno di ristampare nuove copie fisiche del gioco, per sfruttare il rinnovato interesse per il gioco, la situazione non tenderà a migliorare e, se l'interesse verso il titolo continuerà a protrarsi in questa maniera, ben presto toccherà anche il mercato dell'usato.