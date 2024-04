Il futuro è a 430 strati: Samsung guida la rivoluzione degli SSD!

Samsung sta per introdurre un nuovo chip di archiviazione che potrebbe rivoluzionare il mercato degli SSD. Il gigante dell'elettronica sudcoreano è leader nel settore dei dispositivi di archiviazione basati su NAND oramai dal 2002, ma ora sta affrontando una concorrenza sempre più serrata.

Motivo per il quale ha recentemente annunciato la produzione in massa dei suoi chip NAND di nona generazione a 290 strati, noti come V9, i quali utilizzano la tecnologia a doppio stack anziché il metodo tradizionale a triplo stack. Questi chip, spiega Samsung, saranno destinati alle IA, cloud e server aziendali su larga scala.

Tuttavia, i rivali di Samsung non stanno certo con le mani in mano. SK Hynix, il secondo produttore mondiale di chip di memoria, ha pianificato il lancio della sua tecnologia NAND a 321 strati, mentre Yangtze Memory Technologies, specialista cinese della memoria flash, prevede di introdurre chip a 300 strati entro la fine dell'anno.

La competizione nel settore è diventata intensa, con tutte le aziende che cercano di sviluppare tecnologie di impilamento avanzate per migliorare le prestazioni e ridurre i costi.

Samsung, però, sembra essere un passo avanti. Gli addetti ai lavori, difatti, rivelano che il prossimo chip di decima generazione, il V10, conterà l'impressionante numero di 430 strati e utilizzerà la tecnologia a triplo stack.

Questo chip è progettato per soddisfare la crescente domanda di dispositivi di archiviazione ad alte prestazioni, e di grande capacità, nell'era dell'IA. Lo scopo ultimo di Samsung è quello di permettere a tutti di poter fruire di SSD da 100TB nel breve periodo, rendendo questa tecnologia "consumer".

La corsa alla supremazia della NAND è diventata un "gioco del pollo" tra i principali produttori di chip, dove tutti cominciano a dichiarare numeri incredibili nel tentativo di spaventare gli avversari.

Samsung, in particolare, ha annunciato piani ambiziosi per sviluppare chip NAND con oltre 1.000 strati entro il 2030. Il settore è in costante evoluzione, e il prossimo anno potrebbe vedere una svolta significativa con l'introduzione del chip V10 di Samsung a 430 strati.