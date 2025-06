Le cuffie Logitech Zone Vibe 100 sono in offerta su Amazon a soli 89,99€ invece di 129€, con uno sconto del 30%! Queste cuffie wireless vi offrono 18 ore di autonomia, tecnologia Bluetooth multipoint e microfono con cancellazione del rumore. Perfette per smart working e tempo libero, sono compatibili con Teams, Zoom e Google Meet. I cuscinetti in memory foam garantiscono la massima comodità tutto il giorno.

Cuffie Logitech Zone Vibe 100, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Logitech Zone Vibe 100 sono la scelta ideale per professionisti che lavorano da casa o in ufficio ibrido, studenti impegnati in lezioni online e appassionati di intrattenimento multimediale. Vi cattureranno con la loro versatilità: perfette per videoconferenze su Teams, Google Meet e Zoom grazie al microfono con cancellazione del rumore, ma altrettanto eccellenti per ascoltare musica e vedere film con un audio ricco e dettagliato.

Le cuffie Logitech Zone Vibe 100 sono dotate di altoparlanti da 40 mm che offrono un audio ricco con bassi profondi e alti nitidi. La tecnologia beamforming con elaborazione digitale del segnale elimina i rumori di fondo durante le chiamate. Il Bluetooth multipoint permette di collegare più dispositivi simultaneamente, mentre l'autonomia raggiunge le 18 ore di conversazione con una singola ricarica.

Con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 129€, le cuffie Logitech Zone Vibe 100 a 89,99€ rappresentano un'occasione imperdibile per chi cerca versatilità e qualità. Vi garantiranno comfort durante lunghe sessioni di lavoro grazie ai cuscinetti in memory foam, audio cristallino per videoconferenze e musica, e la libertà del wireless con connettività multipunto. Perfette sia per l'ufficio che per l'uso domestico, queste cuffie vi offriranno prestazioni professionali a un prezzo davvero conveniente.

Vedi offerta su Amazon