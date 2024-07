Pasta gratis PER TUTTI! Scopri come vincere un box di pasta Garofalo

Quest'estate, il pastificio Garofalo ha lanciato un entusiasmante concorso a premi che sta catturando l'attenzione degli amanti della pasta di tutto il mondo. Conosciuto come "Vinci con pastificio Garofalo - Estate", questo concorso offre la possibilità di aggiudicarsi una delle 30 esclusive box di pasta Garofalo, ricche di prelibatezze per ogni pasta lover che si rispetti.

Come partecipare al concorso Garofalo

Partecipare è semplice e totalmente gratuito! Basta visitare la pagina ufficiale dell'iniziativa e seguire le istruzioni dettagliate. Un passo cruciale è condividere la storia del vostro primo bacio utilizzando l'hashtag #Garofalove e seguendo le istruzioni fornite. È un'occasione per condividere un momento speciale e partecipare attivamente al concorso.

Ogni partecipante riceverà immediatamente un messaggio che confermerà se ha vinto una delle box di assaggio, contenenti una selezione esclusiva di pasta Garofalo. Queste includono varietà come gli spaghetti, i linguine e altre prelibatezze come i rigatoni, i cannolicchi rigati e molto altro ancora. Ma le sorprese non finiscono qui! Oltre alle 30 box di assaggio, due fortunati vincitori saranno selezionati tramite giuria per ricevere ulteriori premi, tra cui una box vari formati da 12kg e un mix formati speciali da 6kg. Un'opportunità imperdibile per riempire la dispensa con la migliore pasta italiana.

Il concorso termina il 20 luglio 2024. Per tutti i dettagli su come partecipare, le regole del concorso e i premi in palio, vi invitiamo a consultare il regolamento completo disponibile sulla pagina ufficiale dell'iniziativa. Insomma, che siate esperti di cucina o appassionati di pasta, questa è l'opportunità perfetta per aggiungere un tocco speciale al vostro menu estivo. Iniziate a preparare la vostra storia del primo bacio, caricate la vostra creatività e potreste essere proprio voi uno dei fortunati vincitori delle squisite box di pasta Garofalo.

