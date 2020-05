Poco F2 Pro e tanti smartphone in offerta su Gearbest!

Gearbest continua a stuzzicare l’appetito di tutti gli appassionati con tantissime promozioni dedicate ai prodotti del suo vastissimo catalogo. In queste ultime ore, il noto e-commerce cinese ha inaugurato i “Flash Sale” su moltissimi smartphone Android, tra cui il Poco F2 Pro 5G e Xiaomi Redmi Note 8 Pro!

Essendo uno store cinese, le spedizioni partiranno dalla Cina, e di conseguenza i tempi stimati saranno piuttosto lunghi (si parla di circa 20-25 giorni lavorativi). Per alcuni smartphone, invece, è prevista anche la spedizione più veloce con corriere.

I prodotti in promozione sono davvero molti, ma è doveroso partire dal Poco F2 Pro 5G, uno smartphone sicuramente molto interessante dal punto di vista delle specifiche tecniche. Innanzitutto, è equipaggiato dal processore Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da memorie LPDDR5 + UFS 3.1, che lo rendono prestante nelle operazioni di tutti i giorni e al tempo stesso scattante al passaggio di un’applicazione all’altra. Come se non bastasse, questo dispositivo possiede ben quattro fotocamere posteriori, che consentono di scattare buone foto in moltissime situazioni.

Un altro dispositivo da non sottovalutare è lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, che rappresenta tutt’oggi uno dei best-buy per rapporto qualità/prezzo. Entrando nelle specifiche tecniche, questo smartphone include al suo interno un processore Helio G90T, 6 GB di RAM e ben 128 GB di Memoria. Anche in questo device di fascia bassa non mancano quattro fotocamere posteriori e una anteriore, che saranno in grado di soddisfare gli appassionati con scatti di discreta qualità. La batteria, invece, è di ben 4500mAh.

Di seguito troverete la nostra selezione di prodotti ma, se siete interessati a consultare la lista completi dei prodotti promozionati, vi consigliamo di cliccare il seguente indirizzo.

Flash Sale di Gearbest, Poco F2 Pro e tanti smartphone in offerta

