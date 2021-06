Prime Day: come avere un buono sconto di 10€ da usare durante l’evento

In attesa di conoscere quelle che saranno le promozioni legate al Prime Day 2021, evento fissato per i giorni di lunedì 21 e martedì 22 giugno 2021, Amazon ha deciso di proporre una nuova ed interessante iniziativa, che coinvolge tutti i prodotti sviluppati dalle piccole e media imprese nostrane e non solo. Infatti, spendendo almeno 10€ si ottiene un buono sconto da 10€ da sfruttare esclusivamente durante il Prime Day.

Per ottenere questo vantaggio è necessario seguire alcune indicazioni. Il primo passaggio è quello di scegliere uno o più prodotti contrassegnati dal banner della promozione e successivamente acquistarlo senza sfruttare il sistema di acquisto “1-Click”. Dopodiché, Amazon invierà un e-mail con il buono sconto che, ricordiamo, sarà utilizzabile dal 21 al 22 giugno 2021.

Ricapitolando, i passaggi da seguire sono:

Acquista un prodotto venduto da aziende di piccole e medie dimensioni Assicurati che il prodotto oppure i prodotti siano compatibili con la promozione Attendete l’e-mail di Amazon, con il codice sconto Utilizzate il coupon al Prime Day, dal 21 al 22 giugno

Vista l’importanza di questa iniziativa, Amazon ha deciso di includere tantissimi prodotti, infatti la lista completa spazia tra tantissime categorie del portale, tuttavia, tra le tante offerte, vogliamo segnalarvi quella relativa alla confezione da 50 pezzi di mascherine chirurgiche nere, disponibili ora a 10,90€ anziché 14,90€. Sviluppate e prodotte all’interno del nostro territorio nazionale, queste mascherine garantiscono un’ottima protezione da tutti quei problemi derivati da virus e batteri, grazie ai suoi tre strati di soffice materiale. Inoltre vantano un nasello regolabile in alluminio, che permette di cambiare la forma alla mascherina.

Insomma, considerando il nuovo prezzo di vendita e la possibilità di usufruire del vantaggio legato all’iniziativa delle piccole e medie imprese, queste mascherine rappresentano dunque un valido acquisto, specie in questo particolare periodo storico. Ciò detto, prima di passare alla nostra rassegna di prodotti consigliati, è necessario ricordarvi di consultare la pagina della promozione cosicché possiate trovare l’articolo che si adatti al vostro budget, e di seguirci su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

