650mila km senza sostituire la batteria, questa Model S è inarrestabile

Si sa, le batterie delle auto elettriche prima o poi vanno sostituite: le frequenti ricarica degradano la capacità, diminuendo (anche in maniera in portante) l'autonomia del veicolo, che può essere ripristinata solo con l'uso di batterie nuove. Questa regola però non sembra valere per tutti: c'è una Tesla Model S che ha percorso, dal 2018 a oggi, 650 mila km senza mai cambiare la batteria.

La vicenda vede protagonista l'australiano Nigel Raynard, che percorre circa 560 km al giorno e ha mantenuto sulla sua Model S la batteria originale fino a far registrare oltre 660 mila km. Raynard ha deciso di sostituire la batteria una volta che l'auto ha iniziato a segnalare messaggi di errore e a ridurre la potenza quando lo stato di carica scendeva sotto una certa soglia (all'incirca quando restavano 50 km di autonomia).

Stando alle dichiarazioni, l'auto funzionava ancora bene con la batteria originale, tuttavia Raynard ha deciso di sfruttare la garanzia illimitata di otto anni sulla batteria Tesla che copriva la sua Model S. Rivolgendosi a Tesla, gli è stato detto che avrebbe ricevuto una batteria ricondizionata, ma alla fine gli è stata installata una batteria completamente nuova e più capiente di 90 kilowattora, rispetto al pacco originale da 75 kWh.

Ciò che sorprende ancor di più in questa vicenda è che Raynard afferma di ricaricare frequentemente la sua auto con colonnine DC di ricarica veloce. Raynard avrebbe anche caricato spesso la batteria al 100%, facendola poi scendere a livelli molto bassi; solitamente questo comportamento influisce negativamente sulla longevità della batteria, ma non sembra essere questo il caso.

Una vita di circa 650 mila km è ben superiore alla media per un pacco batterie, ma le Tesla Model S non sono nuove a notizie di questo genere. La più vecchia in circolazione, risalente al 2014, vanta ormai quasi 2 milioni di km e ha sostituito quattro batterie, raggiungendo quindi una vita media di circa 500 mila km per batteria.