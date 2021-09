Ratchet & Clank: Rift Apart disponibile al prezzo più basso di sempre!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile, a quello che è il prezzo più basso mai registrato, lo splendido Ratchet & Clank: Rift Apart, ovvero una delle ultime ultime esclusive ad essere arrivate su PS5, rea di aver ricevuto consensi in ogni dove, specie grazie alle sue invidiabili qualità tecniche, che mettono questo nuovo capitolo dell’epopea Insomniac, ai vertici dell’attuale settore del gaming su console!

Stiamo parlando, dunque, di un titolo da possedere per forza nella propria collezione e che, grazie all’odierna offerta Amazon, potrà essere vostro ad appena 49,80€, laddove il prezzo originale sarebbe addirittura di 80,99€! Non ci sono dubbi: si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare, giacché mai prima d’ora Ratchet & Clank: Rift Apart aveva subito decurtazioni di prezzo sopra i 20 euro!

Recensito anche dal nostro team di Game Division, che ha affibbiato alla coppia un sonoro 9, Ratchet & Clank: Rift Apart è un action adventure colorato e splendidamente animato, le cui qualità tecniche sembrano ormai sfiorare quelle di un film animato in digitale! Al di la di ciò, è anche un titolo variegato e ooinvolgente, caratterizzato da un mix eccezionale di esplorazione e platforming, condite da intense sessioni da arcade shooter, come ben ricorderanno i numerosi fan della serie.

Attuale benchmark di riferimento per il mondo PlayStation, Ratchet & Clank: Rift Apart è un titolo superbo, capace di tenervi incollati allo schermo per ore, tra armi improbabili, una narrazione leggera e spiritosa, ed alcune trovate artistiche davvero eccezionali, sia da vedere che da giocare. Forte di un universo sfaccettato, ricco di personaggi memorabili, Ratchet & Clank: Rift Apart è dunque un must per i possessori di PS5, ed ecco perché questa promo Amazon si configura come un’occasione davvero da non perdere per chiunque non abbia ancora la propria copia accanto alla console.

Venduto al prezzo di 49,80€, Ratchet & Clank: Rift Apart è insomma un imperdibile affare per questa giornata estiva di offerte Amazon, ben chiaro che la cosa migliore da fare è accaparrarsene subito una copia in quanto, come immaginerete, ci è impossibile comunicarvi la durata dell’offerta o anche solo le scorte disponibili. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!