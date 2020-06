Rimborso IVA su ePrice: compra e ottieni un buono pari al 22% del valore d’acquisto

L’estate è quasi arrivata, e con essa arrivano le promozioni dedicate appunto alla stagione più calda dell’anno. ePrice, infatti, ha inaugurato una ghiotta iniziativa – valida fino al prossimo 25 giugno alle 23:59 – che permette acquistare una selezione di prodotti e ricevere un buono pari al 22% del valore d’acquisto. In questo articolo vi spieghiamo come accedere all’offerta.

I prodotti promozionati sono davvero molti e appartengono alle più disparate categorie dello store, vale a dire TV, condizionatori, asciugatrici, frigoriferi e forni. Ci sono anche moltissimi videogiochi per PS4, Xbox e Nintendo, oppure altri prodotti provenienti dal mondo dell’informatica come PC, portatili, stampanti e tutta la componentistica per il vostro assemblato.

Per accedere all’iniziativa è necessario seguire semplici passaggi. Innanzitutto, il buono avrà un valore pari al 22% dei prodotti promozionati acquistati (lo stesso accade con l’acquisto di più prodotti in un unico ordine), fino ad un massimo di 901,64 euro. Inoltre, il buono sarà regolarmente erogato per tutti quegli ordini per i quali non sarà stato esercitato il diritto di recesso. Chi possiede un buono, infine, potrà utilizzarlo dal 10 agosto 2020 alle 23:59 del 23 agosto 2020.

Tra i tanti prodotti compatibili con l’offerta, vi consigliamo di dare un’occhiata ad un monitor prodotto da Samsung, in particolare al modello C27JG52. Si tratta di un dispositivo che vanta un display curvo da 26,9 pollici con una risoluzione in WQHD (vale a dire 2560 x 1440 pixel). Questo monitor, inoltre, garantisce un refresh-rate a 144 Hz per ottenere le massime prestazioni anche nei videogiochi competitivi, oltre ai migliori del momento. Il suo prezzo è di 271,99 anziché 399,99 euro. Acquistandolo riceverete un buono sconto da 54 euro.

In questo articolo, insomma, troverete una selezione dei migliori prodotti promozionati. Per dovere di cronaca, al seguente indirizzo potete consultare la lista completa. Infine, vi consigliamo di seguirci su Telegram per non perdere le offerte su tecnologia, hardware, smartphone e sui prodotti cinesi.

N.B.: Oltre al rimborso dell’IVA, ePrice permette di dilazionare il prezzo di un prodotto grazie a un finanziamento a tasso zero.

La nostra selezione di prodotti

