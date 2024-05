Galaxy Book4 Pro con IA e OLED al prezzo più basso di sempre

Come molti di voi sapranno, l'intelligenza artificiale sta gradualmente facendo il suo ingresso in moltissimi ambiti, con l'obiettivo di ottimizzare numerose attività quotidiane. Una novità in questo settore è rappresentata dai nuovi processori Intel Core Ultra, dotati di una NPU dedicata proprio alla gestione dell'intelligenza artificiale. Grazie a questa tecnologia, notebook come il Samsung Galaxy Book4 Pro si pongono all'avanguardia nella rivoluzione tecnologica attuale. Questo notebook di punta della Samsung, recentemente lanciato sul mercato, è subito protagonista di un'offerta su Amazon, che lo propone con uno sconto di 200€, offrendolo a 1.699€ anziché 1.899€.

Samsung Galaxy Book4 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Book4 Pro è l'acquisto ideale per chi cerca un laptop di alta qualità che soddisfi esigenze sia di lavoro che creative. Grazie al suo processore Intel Core Ultra di nuova generazione, è indicato per professionisti e studenti che necessitano di prestazioni eccellenti e affidabili per gestire compiti complessi con facilità, sfruttando al massimo le potenzialità dell'intelligenza artificiale per completare le task in modo più rapido ed efficiente.

Inoltre, la sua capacità di raddoppiare la produttività grazie al touchscreen e la qualità visiva offerta dal display OLED da 14" lo rendono perfetto per i creativi che desiderano esprimere le proprie idee con immagini ad alta risoluzione, colori vividi e movimenti fluidi, garantendo al tempo stesso una protezione per gli occhi grazie alla riduzione dell'emissione di luce blu.

Chi viaggia frequentemente troverà nel Samsung Galaxy Book4 Pro un fedele compagno di viaggio, grazie alla sua versatile connettività che permette di creare un hub di lavoro praticamente ovunque, migliorando la qualità delle videochiamate e sfruttando al meglio le funzionalità della camera, sia anteriore che posteriore, per immagini di alta qualità. L'unicità di Vision Booster, che adatta display a condizioni di luce variabili, lo rende adatto anche a chi necessita di lavorare o studiare in ambienti con illuminazione diversificata, garantendo così una visibilità ottimale in ogni contesto.

