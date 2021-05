Samsung Galaxy Note 20 ad un prezzo mai visto su eBay

Grazie a portali come eBay, acquistare prodotti come smartphone ed elettrodomestici, ma anche abbigliamento di vario genere, è molto conveniente, soprattutto quando all’interno del catalogo spiccano i dispositivi e le marche più ambite, permettendo a coloro che hanno sempre voluto possedere un articolo di qualità di spendere decisamente meno rispetto alle normali circostanze. Sebbene il noto portale di compravendita sia sempre ricco di offerte, le occasioni più interessanti tendono a durare poco, a causa della natura stessa dell’offerta o dal fatto che lo stock si esaurisce, quindi è bene valutare un eventuale acquisto senza indugiare troppo.

Una delle migliori occasioni presenti oggi sulle pagine del portale è lo smartphone Samsung Galaxy Note 20, la cui variante da 256GB viene proposta a soli 639,90€, un prezzo che quasi irrisorio per questo specifico modello che, a distanza di nemmeno un’anno dalla presentazione, può essere già acquistato a ben 440,00€ in meno, visto che il prezzo ufficiale corrisponde a 1.079,00€.

Oltre ad essere vantaggiosa, questa offerta vi permetterà di comprare uno dei migliori smartphone attuali, nonché l’unico modello che riesce a sfruttare appieno la S-Pen. La serie Galaxy Note di Samsung, infatti, ha riscosso un enorme successo grazie soprattutto al pennino, che vi permetterà di sfruttare le potenzialità dello smartphone come nessun altro dispositivo della categoria riesce a fare. Inoltre, è equipaggiato con un hardware all’avanguardia, che gli permette di soddisfare qualsiasi vostra esigenza, a partire dalle potenzialità nel gaming fino ad arrivare alla qualità fotografica, che si basa su un triplo modulo di cui uno dedicato allo zoom ottico.

Ribadiamo che il prezzo è davvero interessante, anche perché non si tratta della variante base da 128GB, bensì quella con ben 256GB. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, il Galaxy Note 20 potrebbe essere l’ultimo modello della serie Note di Samsung, ciò potrebbe invogliare i fan a prenderlo ancor più in considerazione. Detto ciò, vi segnaliamo che lo stock del venditore è molto limitato, quindi il nostro consiglio è quello di approfittarne subito perché non troverete nessun altro smartphone dotato di S-Pen con le stesse caratteristiche di Galaxy Note 20.

Ad ogni modo, questa è solo una delle tante offerte presenti su eBay, quindi suggeriamo anche di visitare la pagina dedicata qualora vogliate scoprire le innumerevoli occasioni di oggi. Ovviamente, non bisogna dimenticate anche i nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, dove sarete costantemente aggiornati sulle migliori promozioni del momento. Buono shopping!

