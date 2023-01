Se state cercando elettrodomestici, smartphone o PC a prezzi eccellente, vi informiamo che da Mediaworld, avrete la possibilità di sfruttare le offerte appartenenti alla Samsung Week fino al 29 gennaio. Grazie a questa promozione, potrete ottenere uno sconto aggiuntivo in base al totale della spesa effettuata, ma solo ed esclusivamente sui prodotti Samsung che aderiscono all’iniziativa.

Dunque, più spendete più il ribasso aumenta: aggiungendo al carrello degli articoli dal valore di 250€ il totale scenderà di 50€, con acquisti da almeno 500€ riceverete uno sconto di 100€ e, infine, con una spesa di 1.000€ otterrete automaticamente ben 250€ in meno sul prezzo finale, in fase di checkout. Il nostro consiglio è di scegliere quanto prima i prodotti che vi interessano per approfittare dell’offerta!

Le categorie tra cui potrete navigare sono ben 4: grandi e piccoli elettrodomestici, telefonia, TV, audio e home cinema, infine tablet e computer. In questo modo potrete facilitare rapidamente i vostri acquisti, dedicando il vostro tempo alla sezione che fa più al caso vostro!

In ambito smart TV vi menzioniamo uno dei prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo, ovvero il Samsung Neo QLED da 43″ disponibile ad appena 949,99€ invece di 1.399,00€ e, una volta aggiunto al carrello, ad appena 849,99€. Il modello in questione sfrutta l’ottima tecnologia Quantum Matrix con dei rivoluzionari Mini LED per contrasti ultra nitidi in 4K. Ogni immagine sullo schermo è più viva, ogni nero è più profondo e le tinte rappresentate sono estremamente realistiche.

Il TV utilizza il fantastico processore Neo Quantum 4K per cui ogni contenuto ha una definizione particolarmente straordinaria e ottimizzata grazie all’intelligenza artificiale di cui è dotato. Inoltre, grazie al Quantum HDR avrete la possibilità di osservare anche i più piccoli dettagli in maniera straordinariamente definiti. Non meno importante il Dolby Atmos e OTS per audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel televisore. Di seguito, tutti i termini e le condizioni dell’

Termini e condizioni della promozione

I requisiti che devono tutti sussistere affinché si possa prendere parte alla Promozione sono i seguenti: a. essere persone fisiche maggiorenni o persone giuridiche (ad esclusione dei rivenditori) fatto salvo quanto previsto nell’art. 6.6;

b. effettuare un acquisto, durante il Periodo di Svolgimento della presente iniziativa (come definito all’art. 3 che segue), presso i punti vendita MediaWorld situati in Italia (di seguito i “Negozi”) oppure effettuare un ordine di prodotti a Marchio Samsung sul sito internet www.mediaworld.it (di seguito il “Sito”), per un importo totale minimo di 250,00€ (scontrino/ordine unico) oppure effettuare un ordine attraverso MediaWorld App; Nell’ambito della presente promozione i “Prodotti Promozionati” sono tutti i prodotti del Marchio Samsung in vendita all’interno dei Negozi e nel Sito, compatibilmente con l’esaurimento delle scorte , e durante il periodo di Svolgimento di cui all’art.3.

, e durante il periodo di Svolgimento di cui all’art.3. Sono invece esclusi dalla presente promozione, e pertanto non concorrono al calcolo dell’importo minimo di cui all’Art.1.b (importo abilitante il diritto allo sconto) e Art.4 del presente documento: tutti i prodotti elencati nell’allegato A; tutte le parti di ricambio utilizzate nei servizi di riparazione (Articoli esclusi in negozio); tutti i prodotti che partecipano alle promozioni online “SOLO PER OGGI”, “SOLO PER IL WEEKEND” (Articoli esclusi solo sul sito web); tutti i prodotti del sito Mediaworld Ricondizionati (https://ricondizionati.mediaworld.it/); i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite; le prenotazioni; le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), i pin digitali e tutti i servizi MediaWorld.

La Promozione sarà valida dal 23 al 29 Gennaio nei Negozi e sul Sito.

nei Negozi e sul Sito. Alla Promozione partecipano esclusivamente i Prodotti Promozionati di cui all’Art.2 compatibilmente con l’esaurimento delle scorte disponibili in ciascun Negozio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti per la Samsung Week, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento delle unità a disposizione.

