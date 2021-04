Scopa elettrica senza filo Klarstein ad un prezzo fuori di testa su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte online di oggi prosegue con gli Imperdibili di eBay che, come sempre, includono tante allettanti occasioni che coinvolgono una grande varietà di categorie di prodotti presenti sul portale, coinvolgendo articoli come smartphone, elettrodomestici, abbigliamento, strumenti per il fai da te e persino pannolini per bambini, il tutto con sconti capaci di arrivare oltre l’80%!

Tantissime, dunque, sono le proposte del portale, anche se a catturare la nostra attenzione è stata, senza dubbio, la scopa elettrica Klarstein Cleanbutler 3G, che potrete oggi acquistare con il 60% di sconto, ossia a soli 84,99€ anziché a 199,99€. Un articolo ottimo, che costituirà senza alcun dubbio un valido aiuto per pulire la casa in maniera del tutto silenziosa, pur offrendo una potenza aspirante che permette di aspirare sporco, polvere e peli da tutte le superfici, grazie ad un potente motore da 160W con tanto di due livelli di potenza selezionabili. Una volta raccolto con la spazzola per pavimenti, la sporcizia viene raccolta nel pratico serbatoio da 0,7 litri, facile da svuotare tramite uno sportello sul fondo.

65 cm, ed è pensato per facilitare tutte le fasi di pulizia, permettendovi di arrivare anche nelle zone più difficili da raggiungere senza affaticare la schiena, mentre la testina della spazzola orientabile fino a 180°,con tanto di luce a LED, permette una flessibilità totale in caso di angoli o spigoli. Il tubo di aspirazione di Klarstein Cleanbutler 3G è lungo, ed è pensato per facilitare tutte le fasi di pulizia, permettendovi di arrivare anche nelle zone più difficili da raggiungere senza affaticare la schiena, mentre la testina della spazzola,con tanto dipermette una flessibilità totale in caso di angoli o spigoli.

sistema filtrante di creando benefici per coloro che soffrono di allergie sin dal primo utilizzo. Infine, la batteria agli ioni di litio permette di utilizzare la scopa per oltre 40 minuti, con la comodità del lavoro senza gli ingombri di fili, ed una volta terminato il suo utilizzo può esser riposto sulla sua stazione di ricarica, con tanto di base per gli accessori. E siamo solo all’inizio, perché grazie ad una serie di accessori inclusi nel prezzo, Klarstein Cleanbutler 3G riuscirà a rispondere alle più svariate esigenze di pulizia, potendo contare su di un comodo aspirabriciole, nonché di una spazzola, diventando così un perfetto strumento per la rimozione della sporcizia da tessuti come divani o tappeti senza rovinarli. L’ottimodi Klarstein Cleanbutler 3G permette di catturare e conservare pollini, allergeni e polveri sottili,per coloro che soffrono di allergie sin dal primo utilizzo. Infine, la batteria agli ioni di litio permette di utilizzare la scopa per, con la comodità del lavoro senza gli ingombri di fili, ed una volta terminato il suo utilizzo può esser riposto sulla sua stazione di ricarica, con tanto di base per gli accessori.

Un dispositivo come la scopa senza filo Klarstein Cleanbutler 3G è un dispositivo dalle ottime prestazioni, che a questo prezzo è un’occasione che è meglio non farsi sfuggire! Vi ricordiamo però che questa è solo una delle tante offerte presenti sul portale, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

