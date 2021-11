Sedie da ufficio ergonomiche | Le migliori del 2021

Vi abbiamo già proposto un articolo riepilogativo con le principali scrivanie in commercio, ora però vogliamo focalizzare la nostra attenzione sulle migliori sedie da ufficio ergonomiche, in modo che possiate completare l’arredamento essenziale del vostro studio. Che siate lavoratori in smart working oppure impiegati, è doveroso sedersi su una comoda sedia per migliorare il comfort e evitare problemi di postura e quindi a lungo andare dolori e fastidi non voluti.

In commercio esistono svariati modelli, ciascuno dei quali possiede caratteristiche differenti tra loro, come ad esempio la presenza o l’assenza dei braccioli. Ci sono anche quelle con un’imbottitura morbida o una struttura rigida, quelle invece con rivestimenti in stoffa oppure in pelle e similpelle. Le specifiche differiscono in base alla struttura portante della sedia, infatti esistono quelle statiche o regolabili, con piedini o rotelle.

Dunque, le sedie da ufficio ergonomiche vantano disparate caratteristiche tecniche, che possono influire naturalmente sul livello di comfort e di produttività a lavoro. In questo articolo, dunque, vi illustreremo le migliori soluzioni, mentre in calce all’articolo troverete una breve ed efficace wiki per sceglierne una autonomamente.

Le migliori sedie da ufficio ergonomiche

Sedia da ufficio Hbada

Iniziamo questa guida all’acquisto con un prodotto dalle ottime caratteristiche, disponibile a un prezzo estemamente competitivo. Stiamo parlando della sedia da ufficio Hbada, che si caratterizza da un design ergonomico quanto eccentrico per le sue forme e per il suo stile generale. Riesce a sopportare un peso, in pressione statica, fino a 1.136 kg e assicura un supporto per la vita e la colonna vertebrale, in modo tale da alleviare il mal di schiena. Vanta uno schienale in rete, comodo e traspirante, oltre ad un cuscino del sedile resistente. Chiaramente, è possibile anche regolare tutti i principali componenti della sedia, come i braccioli e lo schienale.

Songmics OBG57B

Gli amanti del “tradizionale” troveranno la sedia ergonomica da ufficio Songmics OBG57B come uno dei migliori prodotti in circolazione. Questa soluzione, infatti, è avvolta da una finta pelle in PU, facile da pulire, mentre la seduta è imbottita da spugna ad alta densità, resistente a deformazioni e altre sollecitazioni, provocate dall’utilizzo. Inoltre, garantisce una stabilità e un’affidabilità eccellenti, viste le sue specifiche e le sue dimensioni, che possono supportare fino a 150 kg.

Songmics OBN55BG

Le sedie da ufficio devono adattarsi a qualsiasi temperatura ambientale, soprattutto durante la stagione estiva. Ci sono alcune soluzioni che vengono incontro a questa particolare esigenza, e prevedono come soluzione proprio l’adozione di una rete al posto del tessuto. La sedia Songmics OBN55BG prevede, dunque, un design ergonomico, confortevole e affidabile, poiché è pienamente regolabile a mano fino a 120 gradi. Grazie allo schienale flessibile, è possibile passare facilmente dalla modalità di lavoro a quella di relax. Non manca la possibilità di regolare l’altezza della sedia, i braccioli, il poggiatesta e il supporto lombare per ottenere la posizione di seduta più comoda.

Poltrona da ufficio/gaming Homcom

In questa guida all’acquisto non poteva mancare una soluzione adatta al gaming, infatti vi presentiamo la poltrona da ufficio/gaming realizzata da Homcom, una realtà che negli ultimi anni si sta facendo strada nel marketplace di Amazon, e anche nelle nostre pagine. La sedia in questione possiede un design ergonomico, grazie ad una seduta imbottita in gommapiuma, oltre ad avere un poggiatesta e un cuscino lombare rimovibile. La poltrona è pienamente regolabile in altezza per adattarsi a quella del vostro corpo e della scrivania. I braccioli, invece, sono regolabili in avanti, indietro e in altre posizioni.

Sedia ergonomica naturale Cinius

Chiude il cerchio delle sedie da ufficio ergonomiche quella realizzata da Cinius. Vanta un design diverso dal solito, ma possiamo assicurarvi che sarà in grado di offrirvi un comfort di livello superiore rispetto a tantissime altre sedie tradizionali. Tra le sue caratteristiche troviamo un’imbottitura indeformabile e un tessuto di copertura molto resistente. Entrando nei particolari le imbottiture sono sagomate per poter offrire un supporto confortevole, mentre la struttura è realizzata in legno rubber-wood, anch’esso molto resistente. Un prodotto, insomma, di ottima qualità che non dev’essere sottovalutato per la sua forma.

Come scegliere la sedia da ufficio ergonomica

Dopo avervi segnalato le migliori sedie da ufficio ergonomiche, andiamo ad analizzare le caratteristiche tecniche da ricercare in un prodotto del genere:

Tipologia

Qualità materiali

Struttura e Accessori secondari

Rapporto qualità/prezzo

Tipologia

Come in tutte le categorie che si rispettino, anche quella delle sedie ergonomiche da ufficio vanta diverse tipologie di prodotti, che possiamo definire in:

Sedie tradizionali. Sono comuni sedie da ufficio, ma con l’aggiunta di una serie di funzionalità, che permettono di ridurre efficacemente tutti i problemi legati al mal di schiena e dolori articolari.

Sedie con appoggio per le ginocchia. Rispetto a quelle tradizionali, queste sedie hanno una forma completamente diversa, e consentono di poggiarsi letteralmente sulle ginocchia per lavorare. Una trovata che permette di scaricare il peso, in modo più o meno uniforme, lungo le gambe, consentendo di dondolarsi evitando di mantenere la stessa posizione per molto tempo.

Qualità materiali

La qualità dei materiali è una delle caratteristiche primarie prima di effettuare l’acquisto perché decreterà al resistenza del prodotto stesso. Una maggiore qualità garantirà infatti una durabilità eccellente, da non sottovalutare per nessun altro motivo. Al di là della qualità dei materiali, le sedie sono realizzate con diversi tessuti:

Maglia, vale a dire un materiale particolarmente elastico come il polipropilene. Un prodotto con un materiale del genere è molto traspirante, ed è dunque consigliato in un ambiente caldo oppure per coloro che sudano copiosamente. D’altro canto, la maglia tende ad essere poco ammortizzante attorno ai bordi della sedia, in particolare a ridosso del telaio.

Tessuto, ossia quel materiale molto simile a quello dei capi d’abbigliamento. In buona sostanza, si tratta di un composto di cotone e vinile, che agevola gli utenti per la scelta dei colori, poiché i produttori in questo caso possono produrre una gamma incredibilmente ampia di colori. Il tessuto, tuttavia, può essere soggetto a macchie, usura e tende a far sudare, soprattutto nelle stagioni calde

Pelle o Similpelle, sono due materiali tanto diversi tra loro quanto simili. Nel primo caso, i prodotti in pelle sono più resistenti, ma hanno un costo nettamente superiore, mentre nel secondo caso i prodotti in similpelle sono economici ma meno duraturi, poiché soggetti ad usura maggiore.

Struttura e Accessori secondari

La struttura di una sedia ergonomica segue sulla falsariga quella di una semplice sedia. Abbiamo dunque i seguenti elementi strutturali:

L’altezza della seduta. Si tratta di un fattore assai importante perché deve adattarsi congiuntamente all’altezza dell’utente e alla scrivania. Bisogna considerare che moltissime scrivanie non sono personalizzabili in altezza, motivo per cui è necessario acquisatre una sedia che possa adattarsi perfettamente a quest’ultima. Ciò vuol dire che, considerando che le scrivanie possono raggiungere un’altezza di circa 70-80 cm, la seduta dev’essere compresa di conseguenza tra i 40 e i 55 cm.

Larghezza della seduta. Considerando che questi due fattori sono assai soggettivi, vogliamo comunque consigliarvi di acquistare una sedia che possa permettervi di ottenere il giusto comfort. Infatti, tendenzialmente, le sedie possono avere una larghezza di circa 40-50 cm, invece la profondità può variare in base al modello della sedia, e dunque dal produttore.

Schienale. Lo schienale è un elemento fondamentale perché permette non solo di migliorare il comfort, ma anche di tutelare la salute della propria spina dorsale, con tutti i problemi conseguenti. Per tanto, uno schienale deve consentire la corretta posizione della schiena, e dunque dovrebbe avere una larghezza variabile, compresa tra 28 e i 58 cm. Oltre a ciò, deve cercare di seguire le curve naturali della spina dorsale, in modo tale da fornire un supporto adeguato alla zona lombare.

Rotazione e inclinazione. Oggigiorno tutte le sedie possono ruotare su se stesse e persino inclinarsi. Queste due funzioni sono assai importanti, poiché consentono di migliorare sensibilmente il comfort, specialmente l’inclinazione. Ad esempio, aumentando l’inclinazione, il peso del proprio corpo viene proiettato dalla zona lombare fino alle gambe.

Braccioli. Come ultimo elemento strutturale troviamo i braccioli, che rappresentano una componente fondamentale. È assai importante possedere una sedia con braccioli, poiché aumenta il comfort, soprattutto dopo diverse giornate lavorative.

Gli accessori secondari sono molto importanti, ma tale aspetto è perlopiù soggettivo. Ci sono sedie con poggiatesta, altri con cuscino lombare (come nel caso delle sedie da gaming ndR). Il nostro consiglio è dunque quello di capire le proprie esigenze, lavorative e no, prima di fare l’acquisto. Tra quelli più importanti troviamo il supporto lombare. Si tratta di un accessorio utile alla grande maggioranza di utenti che hanno dolori posturali, concentrando tutto il peso sulla zona lombare. Di solito, questo succede quando è naturale spostarsi in avanti verso lo schermo per lavorare oppure quando si lavora per lunghi periodi senza pause. L’utilizzo di tale accessorio è assai indicato per una corretta postura della spalla, in modo tale da allinearla a bacino, spalle e testa.

Rapporto qualità/prezzo

Oltre a quanto spiegato in precedenza, è doveroso fare attenzione al cosiddetto rapporto qualità/prezzo. Non basta rimanere stregati dal prezzo di vendita irrisorio, ma bisogna fare attenzione al livello dei materiali prima di procedere con l’acquisto.