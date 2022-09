Uno degli oggetti immancabili all’interno di ogni abitazione è sicuramente la TV. Il televisore è infatti un dispositivo a dir poco imprescindibile per praticamente chiunque ed è utilizzato per una miriade di motivi. Dal semplice luogo di aggregazione per famiglie fino al campo di battaglia per qualche videogioco: farne a meno è al giorno d’oggi decisamente impossibile. Con il passare degli anni, inoltre, tali dispositivi hanno assunto maggiori funzionalità, diventando sempre più dei centri multimediali completi. Proprio per questo motivo ormai si parla di Smart TV, ossia di prodotti in grado di offrire non più solo la visione di canali via cavo o satellite, ma anche tutta una serie di altre funzionalità. Ed è proprio su una particolare tipologia di queste televisioni, ossia le Smart TV con Android TV, che si concentra questa guida all’acquisto.

Tra i vari sistemi operativi presenti nelle Smart TV, Android TV, e la sua evoluzione Google TV, è infatti uno dei più completi e versatili, in grado di eseguire una lunga serie di operazioni. Sia che abbiate voglia di vedervi qualche serie TV su Netflix sia che necessitiate di fare una veloce ricerca su internet, un televisore di tale tipologia saprà accontentarvi, senza ovviamente trascurare tutta una serie di altre funzionalità e applicazioni. Bando però alle ciance e vediamo insieme quelle che sono le migliori Smart TV con Android TV sul mercato.

Sony A90J

Non potevamo che iniziare questo elenco delle migliori Smart TV con Android TV se non con la sertie Sony A90J, ossia con quella che è oggi molto probabilmente la migliore gamma di televisori con Android TV sul mercato. Tali TV possiedono infatti un pannello OLED tra i migliori in assoluto, in grado di regalare una resa unica grazie a dei neri profondi e dei colori estremamente vibranti. Il potente processore vi garantirà un’esperienza fluida e senza la minima esitazione garantendovi sempre la miglior qualità d’immagine possibile. Da non sottovalutare poi la presenza di porte HDMI 2.1, Dolby Vision e HDR 10. Certo, il prezzo non è per tutti ma se volete il massimo Sony A90J è la miglore Smart TV con Android TV che potete acquistare.

Xiaomi Mi TV Q1

Siete alla ricerca di una TV dalle dimensioni generose e dotata di un pannello particolarmente interessante? A fare al caso vostro potrebbe allora decisamente fare Xiaomi Mi TV Q1, un televisore da ben 75 pollici contraddistinto da un’ottima qualità di fondo. A spiccare subito all’occhio è sicuramente il pannello QLED 4K senza bordi su ben tre lati, una feature in grado di aumentare ancor di più l’appeal del prodotto. La presenza del versatile Android TV 10, uno schermo con refresh fino a 120 Hz, HDR 10+ e Dolby Vision completano poi un quadro particolarmente interessante, che rende Xiaomi Mi TV Q1 una Smart TV da tenere in grande considerazione.

Sony X80K

Un’altra grande scelta per tutti coloro che sono alla ricerca di un’ottima Smart TV con Android TV è sicuramente una Sony X80K. Venduta a un prezzo minore della sopracitata A90J, la X80K riesce infatti a regalare comunque grandissime soddisfazioni con il suo ottimo schermo LED. HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos e altre incredibili feature completano uno scenario da Smart TV con Android TV di fascia alta: se vi affiderete a una tv della serie Sony X80K difficilmente rimarrete delusi.

Philips 8506

Chi ha detto che per possedere una buona Smart TV Android è necessario spendere molto? Di sicuro non Philips, che con la sua serie 8506 propone delle ottime TV dotate di Android TV a un prezzo a dir poco accessibile, visto che il generoso modello da 70 pollici è disponibile a meno di 1.000 euro, con la versione da 43 pollici che costa invece poco più della metà. Dotate del buon processore P5 Perfect Picture e 16 GB di memoria, le TV della serie 8506 di Philips riescono a gestire senza troppi problemi le varie applicazioni del Play Store, restituendo un’esperienza fluida e senza intoppi. Un buon schermo LED in 4K, HDR e sistema sonoro Dolby completano poi un’esperienza audio visiva di tutto rispetto, in grado di regalare diverse soddisfazioni. Da non sottovalutare, infine, la funzione Ambilight, che grazie a dei LED posti su 3 dei 4 lati della TV offre un’esperienza ancor più coinvolgente del solito.

Sharp Aquos 32Di6E

Se siete alla ricerca di una Smart TV con Android TV dalle dimensioni ridotte e contraddistinta da un prezzo particolarmente conveniente a fare al caso vostro è la Sharp Aquos 32Di6E. Si tratta di un dispositivo da 32 pollici, dotato di uno schermo HD Ready, ossia pari a 1366×768 pixel, perfetto date le dimensioni ridotte e, soprattutto, dotato di Android TV. Grazie ad esso è possibile utilizzare con una grande comodità non solo Netflix, YouTube e le classiche applicazioni ma anche tutto quanto disponibile sul Play Store. Conveniente, minuta, versatile ed economica: non aspettatevi certo le prestazioni di una delle altre Smart TV Android presenti in questo articolo, ma per il resto la Sharp Aquos 32Di6E saprà rivelarsi sicuramente una buona scelta per molti.

Come scegliere la Smart TV con Android TV

Scegliere una Smart TV con Android TV per molti sarà un qualcosa di tutto sommato semplice, dove basterà confrontare tra di loro delle specifiche tecniche. Per altri, invece, tale scelta potrebbe rivelarsi decisamente più complessa, tra particolari acronimi, numeri all’apparenza insignificanti e molto altro ancora. Per aiutare a orientarvi nel mare magnum delle Smart TV abbiamo quindi stilato una breve ma esaustiva guida, in grado di assistervi verso il vostro prossima televisore.

Sistema operativo

La prima cosa da considerare quando si è alla ricerca di una Smart TV è sicuramente quella relativa al sistema operativo. Da esso dipende infatti la versatilità del televisore e le sue potenzialità, oltre che ovviamente la capacità di interfacciarsi con un differente numero di servizi. Trattando questa guida all’acquisto di Smart TV Android fortunatamente non avrete però di cui procurarvi a riguardo. Ogni proposta presente in questo elenco è infatti dotata di Android TV, ossia di quello che è molto probabilmente il sistema operativo per televisioni più noto e compatibile sul mercato. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Starz Play, Rai Play e molte altre ancora: di qualsiasi esperienza multimediale abbiate bisogno, la vostra Smart TV con Android TV saprà con ogni probabilità accontentarvi.

Dimensioni, risoluzione e HDR

Molto spesso quando ci si ritrova a informarsi su una Smart TV Android, ma più in generale su qualsiasi tipologia di televisore, succede di rimanere attratti dal numero di pollici pubblicizzati. Tali dimensioni, che ricordiamo indicare la lunghezza in diagonale dello schermo con un pollice che è pari a 2,54 cm, è sicuramente uno degli aspetti da tenere in considerazione, ma non sono certo le più rilevanti per la scelta di un buon TV. È essenziale scegliere un prodotto che soddisfi le nostre esigenze in quanto a dimensioni, del resto chi vorrebbe trovarsi un prodotto troppo piccolo per il proprio salotto o troppo grande per stare nel mobile prescelto, ma è altrettanto importante dare un’occhiata ad almeno un paio di altre caratteristiche tecniche.

La prima è sicuramente quella relativa alla risoluzione. Quella attualmente più utilizzata è la Ultra HD 4K, che presenta ben 3840 pixel sul lato orizzontale per 2160 in quello verticale. Un’altra risoluzione diffusissima e ancor oggi ottima per gli schermi meno grandi è la 1920×1080 pixel, meglio conosciuta come Full HD. Esistono poi anche altre dimensioni, come l’impressionante Ultra HD 8K che offre 7680 pixel in orizzontale per 4320 in verticale, ma si tratta di tecnologie ancora acerbe per essere sfruttate al meglio data la rarità di contenuti multimediali capaci di farlo.

Da non sottovalutare è poi sicuramente la presenza dell’HDR o High Dynamic Range, ossia una tecnologia in grado di offrire dei colori decisamente più nitidi e realistici grazie a una maggiore divisione tra le sfumature di nero e gli altri colori, oltre che un’esaltazione generale di quelle che sono le ombre. Una caratteristica decisamente imprescindibile in una buona Smart TV Android e non solo, che riesce a rendere l’esperienza complessiva di maggior valore e più piacevole. Anche in tal caso esistono diversi sotto standard, con i più diffusi che sono il Dolby Vision per Film e Serie TV e HDR 10 per il gaming. Sia che amiate passare qualche serata sul divano a guardare qualche avvincente film sia che dobbiate giocare, insomma, il consiglio è quello di propendere per una TV dotata di una buona tecnologia HDR.

Pannello

Dopo esserci dilungati su dimensioni, risoluzioni e tecnologie di una buon TV è finalmente giunta l’ora di dedicarci a quella che molto probabilmente è la caratteristica più importante di tutte e sinonimo di qualità in un prodotto del genere. Stiamo ovviamente parlando del pannello e della sua tipologia, ossia del protagonista principale di qualsivoglia televisore o schermo in generale.

A oggi esistono differenti tipologie di pannelli, e alcuni questi sono tecnologie proprietarie di singole aziende. A monte vi è però una divisione più netta, che contraddistingue le varie tecnologie disponibili in due grandi macrocategorie: LCD e LED. I primi sono in linea di massima più economici e, nonostante siano in grado di restituire un buon livello di colori e contrasto, non riescono a ottenere il medesimo realismo di un LED, dove i neri sono più profondi e nitidi e la qualità generale migliore. Nei LED è inoltre anche migliore l’angolo di visione, con un posizionamento più laterale che a differenza di uno schermo LCD non inficia più di tanto l’esperienza complessiva. Una differenza di prestazioni che, ovviamente, si riflette anche sul prezzo dei dispositivi, con i TV con pannello LED che sono spesso e volentieri venduti a un prezzo maggiore.

Da non dimenticare sono poi gli schermi OLED, che migliorano esponenzialmente le già ottime prestazioni degli schermi LED, e quelli al plasma, anche se si tratta di una tecnologia per quanto ancora presente in via di dismissione e in quanto tale da non considerare nel caso acquistiate un prodotto nuovo. Se disponete di un grande spazio e siete interessati a prendere una Smart TV Android di grandi dimensioni, infine, l’idea di adottare un dispositivo con schermo curvo non è assolutamente da sottovalutare nel caso cerchiate un’esperienza ancora più immersiva.

Variable refresh rate e Low latency

Una Smart TV Android, oltre a offrire un elevato numero di funzioni, che spaziano dal fruire della classica televisione fino ad arrivare alla navigazione web passando per gli innumerevoli servizi streaming, può ovviamente essere utilizzata anche come base per una piattaforma di gioco. Nel caso vogliate utilizzarla più o meno occasionalmente in tale modo due aspetti da tenere in considerazione sono la presenza del Variable refresh rate e di una modalità a Low latency sul dispositivo che state considerando. Il primo, conosciuto anche con l’acronimo VRR, è il tasso di aggiornamento dinamico dello schermo, che consente di limitare fortemente lo screen tearing dei vari giochi e migliorarne la resa complessiva. La modalità Low latency è invece un’opzione che riduce la latenza a schermo dei vari input, rendendo il tutto più fluido e immediato. In tale ottica un valore di latenza fino a un massimo di 20ms può essere considerato più che buono.

Connettività

Per molti sarà sicuramente una banalità, ma è comunque cosa buona e giusta ricordare come un buon TV, comprese le qui presenti Smart TV Android, siano prima tutto un centro di intrattenimento e, come tali, possono essere collegate a tanti e differenti dispositivi. Basti, ad esempio, pensare alle console da gioco, come la desideratissima PlayStation 5 o la potente Xbox Series X, che hanno bisogno di un ingresso HDMI alla TV o, ancora, a una soundbar che necessita di una porta audio ottica ed è in grado di migliorare sensibilmente il comparto audio del proprio dispositivo. Possedete una vecchia piattaforma di gioco o un lettore VHS per vedere qualche ricordo? In tal caso avrete bisogno di un ingresso SCART, mentre per leggere chiavette USB o altro vi tornerà utile, appunto, un ingresso USB. La connettività di una TV va però anche molto oltre: assicuratevi insomma prima di cimentarvi in un acquisto che il dispositivo da voi prescelto possieda tutte le porte e gli ingressi di cui avete bisogno.