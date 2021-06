Smart TV Philps da 58” in super offerta su Mediaworld!

Mediaworld, in questa nuova settimana di giugno, continua a proporci le sue offerte giornaliere del “Solo per oggi”, dedicate a diversi prodotti disponibili nel vasto catalogo, tra cui smart tv, elettrodomestici, notebook e smartphone. Continuano, quindi, le occasioni per acquistare un discreto articolo ad un prezzo interessante, ma è doveroso sottolinearvi che questo tipo di offerte termineranno allo scoccare della mezzanotte.

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti promozionati è lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi segnaliamo quella dedicata alla smart TV Philips, con nome in codice 58PUS8535/12. Si tratta di un prodotto che vanta un gran pannello da 58 pollici con risoluzione in 4K UltraHD, che attualmente è disponibile a 699,00€ anziché 899,00€, grazie ad uno sconto di 200€ sul prezzo consigliato dal produttore.

Dotato del massimo supporto ai formati audio e video Dolby, questo televisore è in grado di rendere tutti i contenuti – che siano televisivi oppure multimediali – più realistici che mai. Essendo un prodotto della gamma Ambilight, possiede anche dei LED intelligenti sui bordi, che rispondono all’azione dello schermo, emettendo così una luce coinvolgente e affascinante, in qualsiasi momento.

Oltre al supporto al formato Dolby, questo TV Philips è pienamente compatibile con il formato video HDR10+. Per questo motivo sarà in grado di regolare contrasti, colori e livelli di luminosità fotogramma per fotogramma. Inoltre, è possibile impartire ordini mediante l’Assistente Google oppure con Amazon Alexa, per consentire dunque di compiere tutte le classiche operazioni – come il cambio di canale oppure l’apertura di una specifica applicazione – con la propria voce, senza dover utilizzare necessariamente il telecomando.

Insomma, questa smart TV è un prodotto che, considerando le sue specifiche tecniche e il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un candidato ideale per guardare nei migliori dei modi i prossimi Europei di Calcio 2020!

