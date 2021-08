Smart TV Sony Bravia OLED scontata di 660€ da MediaWorld!

Proseguiamo la giornata con le offerte valevoli solo per oggi, passando stavolta per il portale online di Mediaworld, che anche stavolta con il suo “Solo per Oggi” torna a proporre tantissimi prodotti in offerta, con scotistiche degne di nota che coinvolgono diverse categorie di prodotti. Se siete soliti seguire questa iniziativa del portale, saprete che le offerte scadono alla mezzanotte, motivo per il quale vi invitiamo ad affrettarvi affinché non vi facciate sfuggire queste opportunità.

Come abbiamo detto poc’anzi, la selezione dei prodotti è piuttosto variegata, tuttavia abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione l’ottima Smart TV Sony Bravia A8, in vendita a 1.799,00€ anziché 2.459,00€, a seguito di una decurtazione di prezzo pari a ben 660€.

Grazie al design minimal e ultrasottile One Slate, lo schermo da 65 pollici arriva fino al bordo del TV, facendovi immerge totalmente nelle immagini. Come saprete, nei TV tradizionali la luminosità rimane la stessa, indipendentemente dalle condizioni di luce presente nella stanza, facendo apparire le immagini troppo scure o troppo chiare. La Sony Bravia A8 integra, invece, un sensore di luminosità che ottimizza l’emissione luminosa in base alle condizioni della stanza, potenziandola negli ambienti con molta luce e riducendola in quelli bui, garantendovi una visione perfetta.

Il potente processore di questo TV OLED 4K HDR riproduce immagini spettacolari e perfettamente sincronizzate con il suono. Alla tecnologia Dolby Atmos si aggiunge l’innovativo attuatore Acoustic Surface Audio, posto dietro lo schermo, che emette il suono dal punto esatto in cui si sta svolgendo l’azione di una scena, che si tratti del dialogo tra i personaggi o il rombo di un motore, offrendovi un’esperienza cinematografica più realistica che mai! Non manca poi il supporto agli assistenti vocali Google e Alexa, che rende più immediata la ricerca dei contenuti, eliminando le difficoltà di digitazione e di navigazione. Oltre a ciò, questa Smart TV Android di Sony propone un’infinità di app, scaricabili dal Play Store, che renderanno il vostro intrattenimento ricco e variegato.

Insomma questa smart tv, al suo nuovo prezzo, rappresenta un'opportunità imperdibile, al punto che chi se la può permettere non dovrebbe lasciarsela sfuggire.

