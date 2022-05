Cominciamo questa giornata con una fantastica notizia per tutti coloro che sono alla ricerca di offerte imperdibili: sono partiti i Fresh Sales edays di eBay, sconti fino al 70% su oltre un milione di prodotti appartenenti a tantissime categorie, dal tech al fai da te, passando per moda ed elettrodomestici.

A rendere ancora più convenienti queste offerte ci pensa l’extra sconto del 15% che è possibile ottenere con il coupon MENO15EDAYS, che è possibile utilizzare su tantissimi prodotti anche già scontati per ottenere un risparmio fino a 200€ totali, ma solo fino alle 23:59 del 29 maggio 2022!

Aderire alla promozione Fresh Sales edays è molto semplice, in quanto è sufficiente visitare la pagina dedicata per accedere a tutti i prodotti idonei, e scegliere quindi tra questi il vostro preferito. Una volta inserito nel carrello uno o più articoli articolo del valore complessivo di almeno 15€, basterà inserire nel modulo di pagamento il codice MENO15EDAYS nel campo dedicato ai coupon per vedere applicato lo sconto del 15% sul totale del carrello.

Fino a: 29 maggio 2022 ore 23:59

Codice Coupon: MENO15EDAYS

Valore Coupon: 15%

Spesa minima richiesta per utilizzo: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Numero di utilizzi massimi per utente: 2

Sconto massimo totale per utente: 200€

Fresh Sales edays di eBay permettono di usufruire dello sconto aggiuntivo del 15% per un totale di 2 utilizzi per utente, che potrà risparmiare un massimo di 100€ sulla singola transazione, arrivando a un tetto complessivo di 200€. Vi ricordiamo che è possibile approfittare della promozione solo pagando con PayPal, carta di credito o carta di debito.

Questa promozione davvero eccezionale vi permetterà di acquistare a prezzo molto conveniente tantissimi prodotti di qualità appartenenti a grandi marchi, ma comprende anche una vasta selezione di articoli tech ricondizionati e certificati. Non vi resta che visitare la pagina dedicata per scoprire tutti i prodotti in promozione!

