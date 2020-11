T-shirt di The Mandalorian esclusiva per poche ore su TeeTee

In occasione del nuovo episodio rilasciato oggi della seconda stagione di The Mandalorian, presso lo store di TeeTee il Mandaloriano è diventato il protagonista anche della maglietta del giorno esclusiva! Questa t-shirt potrà essere vostra a soli 12,00€ (+3€ di spedizione) e ritrae il cacciatore di taglie alle prese con degli – sfortunati – assaltatori imperiali, con tanto di astronavi sullo sfondo, ed è composta principalmente dai colori caldi che rappresentano il tramonto di Tatooine, ad esclusione della grigia armatura in berskar. Ed è proprio questo contrasto che rende iconica la scritta Iron Mando che sovrasta la maglietta, rappresentata perfino con lo stesso carattere della nota band. A dir poco geniale!

Su TeeTee è anche possibile applicare questa grafica esclusiva su felpe e canotte, con modelli da uomo, da donna e persino per bambini, nonostante il colore disponibile per tutte le opzioni sia sempre il nero.

The Mandalorian, vi ricordiamo, è una serie esclusiva di Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars, per la precisione nei 30 anni che passano tra Episodio VI – Il ritorno dello Jedi ed Episodio VII – Il risveglio della Forza. In questa serie, seguiamo le vicende del Mandaloriano che, a seguito dell’incontro di un particolare Bambino sensibile alla Forza, inizia un viaggio alla ricerca di questi “stregoni” chiamati Jedi che possono addestrarlo.

This is the Way!

