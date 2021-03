Tanti giochi Nintendo in super offerta su Eneba!

Siete degli amanti di Nintendo Switch? Se avete risposto affermativamente a questa domanda, sarete lieti di sapere che il noto e sicurissimo store Eneba ha attualmente messo in fortissimo sconto numerosi giochi Nintendo, permettendovi così di recuperare tantissimi titoli di qualità a un prezzo ridotto. Il nostro consiglio è come sempre quello di fare in fretta: non è infatti chiaro fino a quando queste offerte resteranno disponibili su Eneba.

A essere disponibili in offerta su Eneba sono la quasi totalità delle esclusive Nintendo. Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon e, ovviamente, anche il giocatissimo Animal Crossing New Horizons: se siete alla ricerca di una delle principali hit di Nintendo Switch, la troverete molto probabilmente in forte sconto su Eneba. Non mancano poi anche giochi di terze parti, come il sublime Rayman Legends Definitive Edition, acquistabile a soli 12,90 euro, o quel capolavoro di Dragon Ball FighterZ, che vi potete portare a casa grazie a Eneba a poco più di 20 euro.

A completare il ricco parco di offerte sui titoli Nintendo da parte di Eneba sono infine gli sconti su Nintendo Switch Online, con l‘abbonamento di tre mesi che è acquistabile a soli 5,99 € e quello annuale a 16,30€ . Non male, no?

» Clicca qui per tutti i titoli Nintendo in sconto da Eneba «

