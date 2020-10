Tantissimi sconti su Unieuro per gli Halloween Days

Anche Unieuro si aggiunge alla lista degli e-commerce che in occasione di Halloween hanno deciso di lanciare nuove ed interessanti promozioni che permettono di portarsi a casa prodotti a prezzi che difficilmente verranno riproposti prima del Black Friday. Questa nuova iniziativa mette a disposizione sconti mostruosi sulla migliore tecnologia, con spedizione inclusa e validi fino al 2 novembre.

Tra i prodotti più interessanti vogliamo segnalarvi il Samsung Galaxy A71, protagonista già in diverse occasioni sulle nostre pagine, ma probabilmente è la prima volta che lo vediamo scendere sotto la soglia psicologica dei 300,00€. Venduto infatti a soli 299,00€ invece di 479,00€, viene proposto dalla nota catena di distribuzione ad un prezzo persino più basso rispetto al Prime Day di un paio di settimana fa, facendolo diventare un vero e proprio affare, dal momento che a questa cifra è quasi impossibile trovare di meglio.

Parliamo infatti di un dispositivo dotato di processore Snapdragon 730G, 6GB di RAM e display da ben 6,7 pollici con l’immancabile tecnologia Super AMOLED, che offre un’esperienza di visione con colori brillanti e neri assoluti, capaci di fare la differenza non solo nei contenuti multimediali ma anche nelle tipiche schermate scure all’interno dei vari menu o nelle app. Le quattro fotocamere posteriori, di cui la principale da ben 64 MP, e la batteria da 4.500 mAh rendono questo modello Samsung uno dei più apprezzati in assoluto, grazie anche al fatto che le sue immense dimensioni non influiscono più di tanto sul peso, dato che siamo ben lontani dalla soglia dei 200 grammi. Affidabile e funzionale, il Samsung Galaxy A71 fa parte sicuramente di quella lista di modelli che meritano di essere presi in considerazione e qualora non vogliate superare la soglia dei 300,00€, si rivela attualmente uno dei migliori.

Numerosi gli articoli che prendono parte a questa bellissima iniziativa, tutti fortemente scontati e quindi meritevoli di essere controllati sulla pagina dedicata.

