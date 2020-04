Tasso zero e super sconti, parte “Se vuoi Puoi” di Unieuro

Continuano le grandi offerte Unieuro che, come avrete visto già nel corso della giornata di ieri, sembrano voler più che mai attentare al nostro portafogli, con promozioni che stanno catturando la nostra attenzione già dall’inizio di questo aprile 2020. Dunque, dopo le tipiche offerte del giorno, il portale lancia oggi l’iniziativa “Se vuoi puoi”, che fino al 3 maggio garantisce tantissimi prodotti a consegna gratuita con la possibilità di finanziamenti in 20 mesi a tasso zero!

Come sempre le offerte sono decisamente numerose e, soprattutto, molto varie e vi permetteranno di acquistare con sconti anche superiori al 30% su di una moltitudine di prodotti! Si va dai classici televisori agli aspirapolvere robot, passando smartphone, stampanti e persino notebook, il tutto con possibilità di consegne rapide e gratuite direttamente a casa e la tipica garanzia di affidabilità Unieuro. Un’occasione eccezionale per rinnovare il proprio equipaggiamento domestico, si tratti di elettrodomestici o di un notebook, Unieuro ha a disposizione una serie infinita di sconti a cui, ovviamente, si aggiungono anche le offerte ancora disponibili dei giorni scorsi che, come vedrete, vi abbiamo prontamente riportato in calce a questo articolo.

Dunque, senza indugiare oltre, vi rimandiamo alla nostra lista di prodotti consigliati per l’acquisto, con una selezione di quelle che sono le offerte irrinunciabili e che non potete assolutamente farvi sfuggire anche se, come sempre, l’invito resta quello di consultare anche la pagina principale della promozione, così da non lasciarvi sfuggire proprio nulla di questa eccezionale tornata di sconti.

Infine, prima di lasciarvi allo shopping, ci preme ricordarvi che sono disponibili i nostri quattro canali Telegram dedciati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Ciò detto, buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

