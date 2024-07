Ticwatch E3 a MENO di metà PREZZO! Approfitta subito di questo DOPPIO SCONTO

Il Ticwatch E3, con prestazioni migliorate grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sistema a doppio processore Mobvoi, è ora in offerta imperdibile su Amazon a soli 99,99€, rispetto al prezzo originale di 199,99€. Questo moderno smartwatch non solo mantiene fluide le prestazioni preservando la durata della batteria ma offre anche capacità avanzate di monitoraggio della salute e del fitness, tra cui GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 su 24, e supporto per pagamenti NFC con Google Pay. Con oltre 100 modalità di allenamento, è l’ideale per tenersi in forma in ogni situazione. Vi ricordiamo che c'è un coupon in pagina da attivare per avere uno sconto extra di 20€. Non perdete l'occasione di avere un compagno tecnologico avanzato al vostro polso!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Ticwatch E3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ticwatch E3 si rivolge agli appassionati di tecnologia e salute che cercano un dispositivo indossabile all'avanguardia in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane e di fitness. Con il suo chipset aggiornato e prestazioni migliori grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e al sistema a doppio processore Mobvoi, questo orologio offre un'esperienza utente fluida e veloce, preservando contemporaneamente la durata della batteria. È perfetto per chi desidera rimanere connesso attraverso le app quotidiane e utilizzare funzionalità come pagamenti NFC con Google Pay direttamente dal polso.

Gli utenti attenti alla salute troveranno nel Ticwatch E3 un compagno ideale grazie al monitoraggio avanzato di salute e fitness che include il GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue e molto altro. Con più di 100 modalità di allenamento, dall'alpinismo al nuoto passando per il pattinaggio su ghiaccio e il ciclismo indoor, è particolarmente indicato per chi ama variare la propria routine di fitness e desidera analizzare i propri progressi. La presenza di una modalità essenziale che si attiva automaticamente per preservare la batteria rende questo orologio ancora più desiderabile per gli utenti attivi che cercano un equilibrio tra connectività, fitness e autonomia.

Il prezzo di listino del Ticwatch E3 è di 199,99€, ma attualmente è offerto a soli 79,99€, rendendolo un investimento eccellente per chi cerca un smartwatch ricco di funzionalità a un prezzo conveniente. Ricco di tecnologia avanzata, compresa la possibilità di effettuare pagamenti, monitorare la salute e l'attività fisica in tempo reale, e una vasta scelta di modalità di allenamento, il Ticwatch E3 rappresenta una soluzione ideale per mantenere uno stile di vita attivo e connesso. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per aggiungere un dispositivo intelligente e utile al vostro quotidiano.

