Nel panorama sempre più competitivo dell’audio per content creator, filmmaker e giornalisti digitali, DJI alza ulteriormente l’asticella con il suo nuovo DJI Mic Mini. Un prodotto compatto pensato per chi vuole catturare audio cristallino ovunque, in qualsiasi condizione. Disponibile ora su AliExpress a 68,72€ con spedizione gratuita, questo kit include due trasmettitori (2TX), un ricevitore (1RX) e una custodia di ricarica all-in-one che ne facilita il trasporto e la protezione.

DJI Mic Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Mic Mini è un esempio perfetto di miniaturizzazione intelligente. Ogni trasmettitore pesa solo 10 grammi, risultando praticamente impercettibile quando indossato. Che si tratti di agganciarlo a un colletto, a una maglietta leggera o fissarlo con il sistema magnetico incluso, il Mic Mini resta ben saldo al suo posto, senza interferire con l’abbigliamento o i movimenti. Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte: questo piccolo dispositivo è una potenza sotto ogni punto di vista. La sua trasmissione stabile assicura che un audio chiaro anche a distanza, rendendolo perfetto per vlog, interviste all’aperto, reportage e riprese dinamiche.

Con un sistema intelligente di ricarica tramite custodia portatile, puoi ottenere fino a 48 ore di utilizzo combinato. La custodia è progettata per contenere tutto: due trasmettitori, un ricevitore, il connettore e persino la pelliccia antivento, assicurando che l’intero sistema sia sempre organizzato, protetto e pronto all’uso. Una soluzione all-in-one perfetta per i creator in movimento. A rendere il tutto ancora più interessante, la riduzione attiva del rumore a due livelli. Due “ingranaggi” permettono di adattare la registrazione all’ambiente.

DJI Mic Mini non è solo un microfono: è uno strumento pensato per rivoluzionare il modo in cui si registra l’audio in mobilità. Compatto, potente, intuitivo e accessibile nel prezzo, rappresenta una scelta intelligente per chiunque voglia qualità sonora professionale in ogni situazione. Per girare un documentario, realizzare contenuti social o semplicemente cercare un audio impeccabile per i tuoi video, il DJI Mic Mini è pronto a fare la differenza, letteralmente in tasca. Oggi è in offerta su AliExpress a 68,72€ con spedizione gratuita dalla Spagna.

