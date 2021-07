Timberland: fino al 50% di sconti su tantissime calzature per il Summer Essential

Se pensavate che le offerte di oggi si fossero concluse, vi sbagliavate. Vi informiamo, infatti, che sono ritornati i saldi di Timberland e, in questa occasione, il portale propone il meglio dell’abbigliamento estivo con sconti fino al 50% su scarpe, stivali e vestiti. Ovviamente, ad attendervi ci saranno occasioni sia per uomo che donna, nonché per i più piccoli, occasioni che vanno ad aggiungersi agli ottimi sconti relativi agli articoli sportivi che vi abbiamo segnalato nella nostra news di MyProtein.

Grandi occasioni, dunque, che vi permetteranno di comprare calzature di uno dei brand più acclamati del settore a prezzi decisamente più accessibili e imperdibili per chiunque si fosse perso le precedenti opportunità. Famosi per il loro abbigliamento casual e per la loro qualità elevata, gli articoli Timberland saranno perfetti da indossare in qualunque situazione e stagionalità, un motivo in più per non lasciarsi sfuggire queste incredibili offerte.

Come prevedibile, le offerte sono ottime a prescindere dal tipo di abbigliamento. Se vi serve una maglietta elegante per l’estate e adatta per qualsiasi occasione, come non prendere in considerazione la polo Millers River, realizzata in 100% cotone biologico e con colletto a punta, senza l’impiego di fertilizzanti tossici e sostanze chimiche nocive. Proposta a soli 32,50€ invece di 65,00€, è un modello dal taglio slim, con riga a contrasto che richiama il motivo sul bordo manica, e con il logo del brand, anch’esso a contrasto, ricamato sul petto. Passando alle scarpe, invece, uno dei modelli che ha attirato la nostra attenzione, non solo per la scontistica, è il Miami Coast, ovvero sneakers realizzate con una pregiata pelle scamosciata proveniente da una conceria con pratiche di gestione sostenibili. Il loro prezzo? Esattamente 100,00€, ma grazie ai saldi attuali potrete acquistarle a metà prezzo!

Diverse sono le occasioni che non abbiamo avuto modo di menzionare, le quali vi invitiamo direttamente a scoprire sulla pagina dedicata o, per i più frettolosi, nella nostra lista prodotti personalizzata in calce. Ciò detto, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione prodotti

