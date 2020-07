Tornano le grandi offerte eBay dedicate ai videogiochi!

Se siete alla ricerca di ottime offerte dedicate al mondo dei videogiochi che vi permettano di effettuare i vostri acquisti prima delle vacanze estive, allora questa potrebbe essere l’occasione che state cercando! Vi segnaliamo infatti che su eBay sono tornate le grandi offerte gaming, con sconti a dir poco imperdibili tanto sui videogame che sulle console, per quella che è occasione che vi permetterà di acquistare tantissimi ottimi titoli a prezzi stracciati con, in più, la possibilità di munirsi di una nuova console ad un prezzo ottimo, come è il caso – ad esempio – di Nintendo Switch Lite, oggi in offerta su eBay all’ottimo prezzo di soli 188,99€, ovvero uno dei più bassi di sempre per questo specifico modello dell’amatissima e versatile console Nintendo.

Ma non sono solo le console ad essere in sconto, tant’è che anche dal punto di vista del software, le offerte eBay riescono a regalare belle soddisfazioni, persino su tutoli non ancora disponibili all’acquisto, com’è il caso dell’attesissimo Ghost of Tsushima, praticamente ultima esclusiva nota di PS4 prima dell’arrivo della nuova console, e disponibile in preorder all’ottimo prezzo di 54,90€, ovvero il più basso mai registrato per questo gioco!

Ambientato nel Giappone feudale del 1274, sull’isola di Tsushima, il gioco racconta delle peripezie del samurai Jin Sakai, in quella che pare una storia di redenzione e vendetta vissuta a cavallo della prima grande invasione mongola del Giappone. Destreggiandosi tra l’arte della spada samurai e le vie dei ninja, il giocatore dovrà esplorare i vasti territori dell’isola in cerca di alleati e di un modo per sconfiggere i crudeli e violenti invasori, in quello che si prospetta un titolo open world con una particolare attenzione alla narrazione.

Insomma, se siete alla ricerca di un’occasione a dir poco imperdibile per effettuare i vostri acquisti, con le offerte eBay dedicate ai videogame avrete l’occasione di portarvi a casa il meglio del meglio del mondo console a prezzi, tutto sommato, davvero molto competitivi, capaci persino si competere (e talvolta battere) la più nota proposta di Amazon.

Dunque, senza indugiare oltre, scopriamo insieme quelle che sono le offerte sui videogiochi più interessanti messe a disposizione da eBay che, allo stato attuale, offre certamente una delle proposte più interessanti in termini di ampiezza del catalogo e convenienza. Occhio però, si tratta di prodotti in offerta fino ad esaurimento scorte, motivo per cui vi suggeriamo di effettuare i vostri acquisti nel minor tempo possibile, pena la fine dello sconto o del prodotto!

