Viaggi last minute, le offerte di Smartbox con sconti fino al 20%

È finalmente arrivato il periodo delle vacanze, ed è il momento perfetto per le recenti offerte di Smartbox con sconti fino al 20%! Queste promozioni incredibili valide fino al 31 Luglio, e sono un’occasione da prendere al volo per tutti coloro che stanno pianificando dove andare a trascorrere giorni o settimane di relax. I pacchetti a disposizione sono davvero numerosi e includono esperienze di ogni tipo, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire qual è il divertimento che fa per voi.

Oltre ai classici soggiorni e cene romantiche, vi segnaliamo la possibilità di guidare una Ferrari in pista così da scoprire cosa si prova ad avere a che fare con un mezzo del genere. Non c’è motivo di preoccuparsi se la cosa vi spaventa o se credete di non essere in grado di portarla, dal momento che al vostro fianco sarete assistiti da un copilota che vi spiegherà come comportarvi in totale sicurezza e padroneggiare la macchina. Un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, anche qualora non foste appassionati di automobili, dove sarete voi a decidere quanti giri di pista fare in base al pacchetto selezionato in base a tutti i circuiti disponibili sono sparsi in tutta Italia. Se per qualsiasi motivo le Ferrari non vi piacciono, potete scegliere di guidare anche una Lamborghini o persino un’auto da gara se pensate di essere piloti professionisti.

La maggior parte dei pacchetti disponibili su Smartbox è già in promozione, ma il sito offre uno sconto del 20% qualora foste interessati a una vacanza venduta a prezzo pieno. In questo caso per poter ricevere lo sconto è sufficiente inserire il codice “ESTATE20″ al momento del pagamento nell’apposita sezione del carrello. Prima di lasciarvi alla visione delle numerose opportunità disponibili, vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

N.B. Il coupon sconto ESTATE20 va inserito nell’apposita sezione del carrello, al momento del pagamento dei prodotti. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

