Se siete alla ricerca di sedie da gaming estremamente comode, personalizzabili e di ottima qualità, vi segnaliamo che da SecretLab sono attivi dei super ribassi di Pasqua su numerosi articoli, appartenenti a differenti fasce di prezzo. Al momento potrete sfruttare uno sconto che varia dai 50,00€ fino a 90,00€ su una selezione di modelli molto ampia, tra cui moltissime versioni di TITAN Evo 2022, un interessante connubio di innovazione tecnologica tra OMEGA e TITAN. Le edizioni escluse dalla promo sono unicamente Monster Hunter, Jinx, Harry Potter, The Witcher, Attack on Titan e ‘The Batman’ Movie.

Nell’ultimo periodo il marchio SecretLab si è ampiamente fatto conoscere nel settore, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del gaming. Per questo, se state cercando delle sedie ergonomiche veramente valide e accessori con cui sistemare e migliorare notevolmente la vostra postazione, SecretLab è l’opzione migliore da tenere presente, anche nel caso non foste dei gamer.

Secretlab TITAN Evo serie 2022 : fino a €50 di sconto su una selezione di di modelli Secretlab TITAN Evo 2022 in Similpelle Ibrida NEO™ e tessuto SoftWeave Plus più Salviette Secretlab per Pelle o Tessuto (valore €25)

: fino a di sconto su una selezione di di modelli Secretlab TITAN Evo 2022 in Similpelle Ibrida NEO™ e tessuto SoftWeave Plus più Salviette Secretlab per Pelle o Tessuto (valore €25) Serie Secretlab 2020 : fino a €50 di sconto su tutti i modelli Secretlab 2020 Series in Pelle PU PRIME 2.0 e Tessuto SoftWeave oppure fino €90 di sconto su tutti i modelli Secretlab 2020 Series in NAPA, con Salviette Secretlab per Pelle o Tessuto (valore €25)

: fino a di sconto su tutti i modelli Secretlab 2020 Series in Pelle PU PRIME 2.0 e Tessuto SoftWeave oppure fino di sconto su tutti i modelli Secretlab 2020 Series in NAPA, con Salviette Secretlab per Pelle o Tessuto (valore €25) NeueChair: €30 di sconto su tutti i modelli NeueChair Silver e Obsidian.

Le sedie che vi abbiamo proposto sono solo una parte dei numerosi articoli SecretLab che godono di sconti super validi, in questo periodo di offerte, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina ufficiale dell’azienda.

