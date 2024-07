Vuoi un powerbank gratis? Ti basta mangiare i gelati Nuii

Se per questa estate volete unire il piacere del gelato alla praticità di un accessorio tecnologico, allora vi invitiamo a spendere pochi minuti del vostro tempo per scoprire questo concorso. Acquistando i gelati Nuii, non solo vi concederete una delizia per il palato, ma avrete anche la possibilità di ricevere in regalo una pratica powerbank Nuii, ideale per ricaricare i vostri dispositivi elettronici ovunque vi troviate.

Come partecipare al concorso Nuii

La promozione è attiva presso diversi supermercati e si articola in tre fasi temporali. Dal 19 al 28 luglio 2024, i supermercati con insegna Multicedi saranno i primi ad offrire la powerbank in regalo. Dal 25 luglio al 2 agosto 2024, sarà il turno dei supermercati Megamark. Infine, dal 1 al 9 agosto 2024, la promozione si sposterà nei supermercati Retail Pro. Come avrete visto, ogni fase ha date specifiche, quindi è fondamentale verificare il periodo di validità per non perdere l’opportunità.

Per ottenere la powerbank, il processo è semplice e diretto. Vi basterà acquistare due prodotti della linea Nuii, assicurandovi che almeno uno di questi sia costituito da quattro gelati. La powerbank, elegante e sottile, è brandizzata Nuii e ha un valore stimato di circa 4€. Un altro dettaglio da non sottovalutare è che l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte, per cui è consigliabile affrettarsi e completare l’acquisto il prima possibile.

Infine, prima di procedere al pagamento, è sempre una buona idea chiedere all’operatore del supermercato come ritirare la powerbank, poiché il regolamento non specifica se sarà consegnata in cassa o ritirata dall’espositore. Detto questo, non lasciatevi scappare questa occasione, ottima per gustare i gelati Nuii e portare a casa un pieno di energia con una powerbank originale.