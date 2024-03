WWE 2K24 per PS5 finalmente in sconto! (-10%)

Se siete amanti del Wrestling e avete una PS5 non lasciatevi sfuggire questa incredibile promozione su WWE 2K24 disponibile a soli 68,21€ grazie a uno sconto Amazon del 10%. Approfittate di questa opportunità per portarvi a casa la nuovissima edizione standard che include il pacchetto Nightmare Family. Questo contenuto esclusivo vi offre personaggi unici, tra cui il debuttante Cody Rhodes, Dusty Rhodes nell'iconica versione del '76, e molti altri. Esplorate un roster strabiliante di superstar della WWE, cimentatevi in tipologie inedite di match e fate crescere la vostra fazione per dominare l'arena.

WWE 2K24 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

WWE 2K24 rappresenta la scelta perfetta per gli appassionati di wrestling desiderosi di vivere l'emozione del ring comodamente da casa. Il gioco presenta un roster eccezionale, che include leggende del calibro di "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, oltre a Superstar del presente come Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley e Roman Reigns. Questa ampia selezione di personaggi assicura una vasta gamma di sfide ed esperienze di intrattenimento, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nell'universo del wrestling.

Con WWE 2K24 potrete rivivere la storia di WrestleMania e degli incontri che hanno reso famoso questo fantastico sport o iniziarne una nuova da protagonisti, scalando la vetta della classifica e diventando il nuovo campione in carica. WWE 2K24 è ricco di modalità alternative che vi permetteranno di godervi al meglio gli incontri da soli, in modalità storia o con gli amici.

Grazie alla sua grande varietà di modalità di gioco e a un'ampia selezione di personaggi, WW3 2K24 è il gioco giusto per gli appassionati di wrestling di lunga data ma anche per i neofiti che vogliono approfondire la storia di questa disciplina giocando con le stelle del passato o creare la loro leggenda a suon di RKO. Anche se il gioco è uscito da poche settimane oggi potete approfittare di uno sconto del 10% e acquistarlo per 68,22€.

