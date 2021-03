Xbox Series X disponibile su Amazon!

Aggiornamento ore 11:10: console esaurite!

Vi segnaliamo che la splendida Xbox Series X è di nuovo disponibile su Amazon! Una sorpresa davvero ottima per questa giornata di mercoledì, soprattutto considerando che, a differenza della rivale PlayStation 5, di recente protagonista di molte tornate di vendita (soprattutto ad opera di Gamestop), la Series X di Microsoft raramente era tornata a farsi vedere dopo un ultimo rush di vendite in concomitanza del periodo natalizio.

Bellissima e con un design davvero eccezionale, Xbox Series X è, senza alcun dubbio, la console più potente di questa generazione, potendo contare su ben 12 TFLOPs, e raggiungendo con facilità la risoluzione 4K con frame rate fino a 120 fps! Equipaggiata, inoltre, con un SSD sviluppato direttamente da Microsoft e dalla capienza di 1 TB, Xbox Series X vi permetterà di giocare con dei tempi di caricamento infinitesimali, permettendovi anche di navigare il nuovo e rivisitato menù della console con dei tempi di reazione sorprendenti, specie per ciò che concerne la possibilità di riprendere un gioco lasciato in “stand by”.

Bellissima e potente, Xbox Series X può inoltre vantare una straordinaria retro compatibilità digitale, per altro accentuata dal ricco campionario di titoli offerto da Xbox Game Pass Ultimate che, al costo di un irrisorio abbonamento mensile, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli!

Ciò detto, vi ricordiamo che le scorte sono probabilmente molto limitate e che, anche a causa dello shortage di componenti causato dal COVID-19 in tutto il mondo, è plausibile che dovrete aspettare ancora molto prima che Xbox Series X torni definitivamente disponibile! Pertanto, se siete alla ricerca della nuova e potente console Microsoft, vi suggeriamo caldamente di acquistarla subito, pena l’attesa di diversi mesi prima dell’acquisto! Infine, vi ricordiamo che su Amazon è ancora disponibile anche la piccola (ma ugualmente potente) Xbox Series S che, al prezzo di meno di 300€, vi permetterà di entrare nella nuova generazione console al prezzo più basso rispetto a tutte le altre nuove console: un vero e proprio affare!

