Avatar di Zeringo 104
0
Un buono vino, senza solfiti e altre schifezze, non ha mai fatto male se bevuto in quantità moderate.
Ad esempio, un bicchiere o un mezzo bicchiere al giorno non è dannoso, a patto però di non avere qualche problema di salute che potrebbe peggiorare assumendo anche quantità molto minime.
Avatar di giocchan 38
0
È esattamente ciò che si sta confutando in questi ultimi anni. La sostanza cancerogena è direttamente l'alcol (ovvero l'etanolo). Se c'è (e nel vino c'è) allora è cancerogeno. Berne meno ovviamente abbassa i rischi, avere altre patologie alza i rischi... ma parliamo di "rischi" appunto. L'alcol, di suo, è oramai accertato essere sostanza cancerogena. Poi ognuno si prende i rischi che vuole, ma è importante essere informati e coscienti della cosa.
