Clima, limiti rigorosi sull’estrazione di combustibili fossili per raggiungere gli obiettivi

Secondo uno studio recente, quasi il 60% delle riserve mondiali di petrolio e gas metano e il 90% delle riserve di carbone dovranno restare nel terreno entro il 2050 per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dall’accordo di Parigi. Lasciare intatte queste riserve di combustibili fossili darebbe infatti al mondo una probabilità del 50% di limitare l’aumento delle temperature medie globali a 2,7 gradi Fahrenheit (1,5 gradi Celsius) sopra i livelli preindustriali.

Nel 2015, le parti dell’accordo di Parigi si sono impegnate a limitare l’aumento delle temperature medie globali ben al di sotto di 3,6 F (2 C) al di sopra dei livelli preindustriali. Idealmente, mirano a limitare l’aumento a meno di 2,7 F; limitare il riscaldamento a questo livello rallenterebbe, o addirittura fermerebbe, alcuni degli impatti dei cambiamenti climatici che stiamo già vedendo svolgersi.

Ma per raggiungere questi obiettivi, i modelli suggeriscono che il mondo dovrebbe idealmente raggiungere zero emissioni nette di anidride carbonica (CO2) entro il 2050. Ciò significa che è necessario apportare modifiche importanti immediatamente, secondo un rapporto dell’IPCC pubblicato il mese scorso, in cui si conclude che se le temperature medie globali continueranno ad aumentare ai tassi attuali, presto supereremo un aumento di 2,7 F e raggiungeremo 3,6 F di riscaldamento al di sopra dei livelli preindustriali entro il 2050.

Queste stime contengono un certo grado di incertezza, ha osservato James Price, associato di ricerca presso l’Energy Institute dell’University College di Londra alla conferenza stampa. Ad esempio, con l’aumentare delle temperature, il carbonio rilasciato dalla fusione del permafrost potrebbe causare effetti a catena nel ciclo del carbonio, il processo attraverso il quale gli atomi di carbonio si muovono tra i serbatoi sulla Terra. Questo tipo di cambiamenti può rendere le piante meno efficienti nel tirare fuori CO2 dall’atmosfera attraverso la fotosintesi, il che significa che gli sforzi per limitare la produzione di combustibili fossili potrebbero dover aumentare per compensare.

Photo credit - depositphotos.com

Inoltre, il modello climatico degli autori presuppone che, ogni anno, una certa quantità di carbonio verrà aspirata dall’atmosfera dalle tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica. “Tuttavia, c’è una sostanziale incertezza sul fatto che queste tecnologie in gran parte non provate possano essere implementate altrettanto rapidamente e alla scala richiesta”, ha detto Price. Il più grande impianto di aspirazione di CO2 del mondo è stato aperto in Islanda proprio questa settimana, ma in generale, gli esperti concordano sul fatto che queste costose tecnologie non sono un valido sostituto per ridurre le emissioni di CO2.

Ma dato l’ultimo rapporto dell’IPCC, la produzione e la domanda di combustibili fossili possono essere ridotte in modo abbastanza drammatico da evitare un aumento della temperatura globale di 2,7 F entro il 2050? In realtà, “potrebbe benissimo essere il caso che supereremo 1,5 gradi a livello globale, intorno alla metà del secolo”, ha detto Price. Ma in previsione della terza puntata del sesto rapporto di valutazione dell’IPCC, che affronterà le strategie per mitigare il riscaldamento, “gran parte della modellazione che va avanti assumerà un superamento maggiore di 1,5 gradi, e poi torneremo a 1,5 gradi ad un certo punto nella seconda metà del secolo”. In altre parole, anche se il riscaldamento dovesse superare i 2,7 F ad un certo punto, gli sforzi per frenare l’estrazione di combustibili fossili ora pagherebbero comunque a lungo termine.

Danimarca e Costa Rica hanno recentemente stipulato un accordo per eliminare gradualmente la loro produzione nazionale di petrolio e gas, e accordi internazionali come il loro potrebbero essere la chiave del successo su scala globale delle strategie di diminuzione dell’uso di combustibili fossili. Naturalmente, i Paesi le cui economie dipendono fortemente dalla produzione di combustibili fossili dovranno affrontare le maggiori sfide nella decarbonizzazione e, idealmente, i partner internazionali dovrebbero contribuire a sostenerli durante la transizione.