Sfatiamo i falsi miti sul nucleare con l'Avvocato dell'Atomo

Luca Romano

Ad oggi, i due incidenti che hanno portato all'evacuazione di un'area sono Chernobyl e Fukushima. Un incidente come Chernobyl non è assolutamente ripetibile: è stato un evento che poteva avvenire solo in quel tipo di reattore, che già all'epoca era considerato non sicuro secondo gli standard occidentali. Infatti, esisteva solo nell'Unione Sovietica.



Nel caso di Chernobyl, si parla di un'area di esclusione di circa 3000 km², ma questo significa un cerchio con raggio di 30 km, non 30 x 30 x 3,14, quindi più o meno 3000. Tuttavia, non è una dimensione così incredibile; ci sono parchi in Italia che sono più grandi, e quelle sono zone dove le persone generalmente non entrano. A Chernobyl, peraltro, è possibile entrare con le guide e fare una visita. Prima della guerra in Ucraina, era uno dei siti turistici più visitati del paese, quindi un giro lo puoi anche fare, ma non puoi viverci, come non puoi abitare in un parco naturale.





Per quanto riguarda Fukushima, che è difficile da immaginare in Italia considerando che un tsunami di 15 metri nel Mediterraneo è quasi impensabile, va detto che l'evacuazione non sarebbe dovuta avvenire. La decisione di evacuare è stata politica, presa in preda al panico e totalmente sbagliata, come si è dimostrato poi in seguito. Non ci sono prove di un aumento significativo dei tumori. Potrebbero esserci stati due o tre casi in più nell'arco di 30 anni, ma nelle statistiche questi cambiamenti non sono nemmeno percepibili, visto che il 40% delle persone nella vita sviluppa il cancro.



Quindi, su 100.000 persone, invece di avere 40.000 casi di tumore, ce ne sarebbero stati 40.002, e probabilmente molti sarebbero stati curabili. I danni psicologici causati dall'evacuazione sono stati molto superiori a quelli fisici. Infatti, durante l'evacuazione, ci sono stati casi di stress che hanno portato a 1500 vittime, tra cui anziani, persone con diabete che non avevano accesso all'insulina, suicidi da parte di persone convinte di essere irrimediabilmente contaminate (quando invece non lo erano), e un aumento degli aborti, con donne che ricorrevano all'aborto convinte che i loro figli sarebbero nati deformi, cosa che era una falsità.



Quindi, anche in uno scenario come quello di Fukushima, che è un incidente difficilmente ripetibile in Italia, l'evacuazione non era necessaria e non sarebbe mai dovuta essere fatta.