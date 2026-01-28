La produzione dell'acciaio rappresenta uno dei processi industriali più energivori al mondo, richiedendo temperature elevatissime per modellare la struttura interna del materiale. Da decenni gli ingegneri osservano che alcuni acciai sottoposti a trattamenti termici in presenza di campi magnetici mostrano prestazioni superiori, ma finora le spiegazioni erano rimaste nel campo della fenomenologia empirica, senza una comprensione fisica profonda del meccanismo sottostante. Una ricerca condotta presso il Dipartimento di Scienza e Ingegneria dei Materiali della Grainger College of Engineering dell'Università dell'Illinois ha finalmente identificato il primo meccanismo fisico che spiega come i campi magnetici rallentino il movimento degli atomi di carbonio attraverso il ferro, aprendo prospettive concrete per una siderurgia più efficiente e sostenibile.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Physical Review Letters, si concentra sul comportamento del carbonio all'interno delle leghe ferro-carbonio come l'acciaio. Gli atomi di carbonio occupano piccole "gabbie" ottaedriche formate dagli atomi di ferro circostanti, e il modo in cui si spostano da una gabbia all'altra influenza direttamente la struttura granulare interna del materiale, determinandone resistenza e prestazioni meccaniche. Dallas Trinkle, Ivan Racheff Professor of Materials Science and Engineering e autore senior della ricerca, ha applicato tecniche avanzate di modellazione della diffusione atomica per rispondere a una domanda rimasta aperta per generazioni: perché i campi magnetici alterano questo processo?

Il team di ricerca, supportato dall'Office of Energy Efficiency and Renewable Energy del Dipartimento dell'Energia statunitense, ha impiegato un approccio computazionale noto come spin-space averaging, che consente di simulare simultaneamente gli effetti della temperatura e dei campi magnetici sul comportamento degli atomi di ferro. Queste simulazioni hanno tracciato l'allineamento degli spin magnetici degli atomi di ferro in diverse condizioni: quando i poli nord e sud di un atomo si allineano, l'atomo diventa ferromagnetico e fortemente magnetizzato; quando non sono allineati, rimane paramagnetico e debolmente magnetizzato.

I risultati hanno rivelato che gli spin allineati aumentano la barriera energetica che gli atomi di carbonio devono superare per spostarsi tra le gabbie ottaedriche. Con l'aumentare dell'ordine magnetico, la diffusione del carbonio rallenta significativamente, fornendo finalmente una spiegazione fisica quantitativa di un fenomeno noto da tempo solo qualitativamente. Come spiega Trinkle, "è necessario un campo estremamente forte per modificare i momenti magnetici", ma in prossimità della temperatura di Curie – il punto critico oltre il quale un materiale ferromagnetico perde le sue proprietà magnetiche permanenti – il campo magnetico esercita un effetto marcato sulla struttura atomica.

Quando gli spin sono più casuali, l'ottaedro si apre e offre maggiore spazio per il movimento degli atomi di carbonio

La scoperta ha implicazioni dirette per l'industria siderurgica. Comprendere esattamente come i campi magnetici influenzino la diffusione atomica potrebbe consentire di progettare trattamenti termici più efficienti, riducendo le temperature necessarie e quindi il consumo energetico complessivo del processo. Considerando che la produzione mondiale di acciaio supera 1,9 miliardi di tonnellate annue e rappresenta circa l'8% delle emissioni globali di CO₂, anche miglioramenti incrementali potrebbero tradursi in riduzioni significative dell'impatto ambientale del settore.

Il valore della ricerca va però oltre l'acciaio. I principi identificati dal team di Trinkle potrebbero essere applicati a un'ampia gamma di materiali metallici e leghe, permettendo previsioni quantitative su come i campi magnetici influenzino la diffusione atomica in contesti diversi. "Quando progetti un materiale", osserva Trinkle, "devi essere in grado di dire: 'Se aggiungo questo elemento, il materiale cambierà in questo modo specifico'. Prima non avevamo questa capacità predittiva per gli effetti magnetici".

Il gruppo di ricerca può ora utilizzare questi modelli computazionali validati per esplorare sistematicamente leghe esistenti e identificare quelle che potrebbero beneficiare maggiormente di trattamenti magnetici, o persino progettare nuove composizioni chimiche ottimizzate per sfruttare questo effetto. La capacità di effettuare calcoli reali, non solo qualitativi ma quantitativi, sugli effetti combinati di campo magnetico e temperatura rappresenta un salto concettuale significativo nell'ingegneria dei materiali. Il prossimo passo sarà estendere queste simulazioni ad altre famiglie di leghe metalliche e verificare sperimentalmente le previsioni, potenzialmente aprendo la strada a una nuova generazione di materiali strutturali più sostenibili e performanti.