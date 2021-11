In Corea del Sud il primo volo in aerotaxi con equipaggio

Le ambizioni di Volocopter nell’ambito dei taxi volanti hanno fatto un altro passo avanti, con l’aereo elettrico della startup che ha effettuato il suo primo volo con equipaggio in Corea del Sud e il secondo in Asia. Il volo ha avuto luogo all’aeroporto internazionale Gimpo di Seoul giovedì, con il Volocopter 2X che sale ad un’altitudine di 50 m, coprendo una distanza di circa 3 km, raggiungendo una velocità massima di 45 km / h. Il volo di cinque minuti faceva parte di un evento condotto dal Ministero per la Terra, le Infrastrutture e i Trasporti della Corea del Sud (MOLIT), chiamato “Open the Urban Sky”, mentre il paese si muove per posizionarsi in prima linea nel settore dei taxi volanti.

“Con la roadmap completa K-UAM (urban air mobility) di MOLIT, la Corea del Sud è ben posizionata per raggiungere l’obiettivo di commercializzare UAM entro il 2025”, ha affermato Florian Reuter, CEO di Volocopter. “Siamo estremamente onorati di condurre oggi il primo volo di prova eVTOL pubblico con equipaggio della nazione e dimostrare ancora una volta che il futuro dei taxi aerei è qui e ora con gli aerei di Volocopter. Come pionieri dell’industria UAM, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con amici e partner sia delle agenzie governative che dei settori privati per rendere UAM una realtà in Corea del Sud”.

Volocopter ha istituito un ufficio a Singapore nel 2018 prima del suo volo di prova pubblico l’anno successivo, e ha anche collaborato con la società di ridesharing Grab per condurre uno studio di fattibilità su rotte ad alto potenziale tra megalopoli nel sud-est asiatico. Un altro volo di prova è previsto presso l’aeroporto internazionale Incheon di Seoul come parte della conferenza coreana K-UAM il 16 novembre.