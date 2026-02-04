Avatar di Zeringo 104
Come conoscenza, studio o approfondimento della materia è indubbio che sia molto interessante perchè ci si accultura e si visitano nuovi posti. Ma al di là di questo, una volta tornati a casa cosa se ne fa la gente di questo sperimentare un capitolo della storia religiosa e ambientale?
Al massimo per postare qualche foto su facebook di dove sono stati e tante belle parole sulla natura e l'alimentazione ma che in realtà non pensano?

E' tutto molto bello, tutto molto interessante, non lo nego.
Ma si scontra con l'essenza della società attuale fatta di tutto fuorchè di ciò che è veramente "naturale".

Anzi, per certi versi è peggio perchè è innegabile il paragone tra quei tempi molto remoti e questi tempi in cui la gente mangia praticamente m3rda e il mercosur è un chiaro esempio.

Si mangia male e si vive male tra cemento e violenza ad ogni livello...........ma va bene così.
