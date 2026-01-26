La crescente congestione dell'orbita terrestre sta trasformando il rientro di detriti spaziali in un problema di sicurezza sempre più pressante. Ogni giorno, frammenti di satelliti dismessi e moduli di veicoli spaziali precipitano attraverso l'atmosfera, ma la comunità scientifica dispone di strumenti limitati per tracciarne con precisione la traiettoria finale. Una soluzione innovativa arriva ora dalla sismologia: ricercatori della Johns Hopkins University e dell'Imperial College di Londra hanno dimostrato che le reti di sismometri – strumenti progettati per rilevare i terremoti – possono essere utilizzate per monitorare in tempo quasi reale il percorso di oggetti che rientrano dall'orbita, offrendo dati significativamente più accurati rispetto alle tecniche tradizionali basate su radar.

La metodologia, pubblicata sulla rivista Science il 22 gennaio, sfrutta un fenomeno fisico ben noto: quando un oggetto viaggia nell'atmosfera a velocità superiori a quella del suono, genera onde d'urto – i cosiddetti boati sonici – che si propagano fino al suolo. Questi impulsi acustici producono vibrazioni misurabili dai sismometri distribuiti sul territorio. Analizzando quali sensori rilevano le vibrazioni e in quale sequenza temporale, gli scienziati possono ricostruire la direzione di viaggio dell'oggetto e stimarne il punto di impatto potenziale con una precisione senza precedenti.

Benjamin Fernando, ricercatore postdottorale specializzato nello studio dei terremoti su Terra, Marte e altri corpi del Sistema Solare, ha testato l'approccio analizzando il rientro del modulo orbitale della capsula cinese Shenzhou-15, avvenuto il 2 aprile 2024. L'oggetto, largo circa un metro e con una massa superiore a 1,5 tonnellate, rappresentava una minaccia concreta per la popolazione terrestre. Utilizzando dati provenienti da 127 sismometri distribuiti nel sud della California, il team ha calcolato che il modulo attraversava l'atmosfera a una velocità compresa tra Mach 25 e Mach 30 – circa dieci volte più veloce dei jet militari più rapidi – seguendo una traiettoria che lo portava in direzione nordest sopra Santa Barbara e Las Vegas.

L'intensità dei segnali sismici ha permesso ai ricercatori non solo di tracciare la direzione, ma anche di stimare l'altitudine del modulo e determinare il momento esatto della sua disintegrazione. Il dato più significativo emerso dall'analisi riguarda la precisione: i detriti hanno seguito un percorso situato circa 40 chilometri a nord rispetto alla traiettoria prevista dallo U.S. Space Command, che si affida esclusivamente al tracciamento orbitale precedente al rientro atmosferico. Questa discrepanza evidenzia i limiti delle metodologie attuali, basate principalmente su radar che monitorano gli oggetti in orbita bassa ma perdono accuratezza quando questi penetrano nell'atmosfera.

"I rientri stanno diventando sempre più frequenti. Lo scorso anno abbiamo avuto satelliti che entravano nell'atmosfera ogni giorno, e non disponiamo di verifiche indipendenti su dove siano entrati, se si siano frammentati o se abbiano raggiunto il suolo"

Le implicazioni pratiche di questo nuovo metodo vanno ben oltre la semplice curiosità scientifica. Durante la discesa, i detriti spaziali rilasciano particelle tossiche che permangono nell'atmosfera per ore, spostandosi con i venti e potenzialmente contaminando aree distanti dal punto di rientro. Conoscere con precisione la traiettoria effettiva consente alle autorità sanitarie di identificare quali popolazioni potrebbero essere esposte a questi contaminanti e di adottare misure preventive appropriate. Inoltre, un tracciamento rapido facilita il recupero dei frammenti che sopravvivono all'impatto, operazione particolarmente critica quando si tratta di materiali pericolosi.

Fernando cita il caso emblematico della sonda russa Mars 96, precipitata nel 1996 con il suo generatore radioattivo al plutonio ancora intatto. Per decenni si è creduto che l'oggetto fosse bruciato completamente durante il rientro, fino a quando recenti analisi hanno individuato tracce di plutonio artificiale in un ghiacciaio cileno, suggerendo che la sorgente di energia si sia frantumata contaminando l'area. La mancanza di strumenti di tracciamento accurati all'epoca ha impedito di localizzare e mettere in sicurezza i detriti radioattivi, un rischio che potrebbe ripetersi con la crescente frequenza di rientri incontrollati.

La tecnica sviluppata da Fernando e dal suo coautore Constantinos Charalambous si configura come complementare, non sostitutiva, ai sistemi radar esistenti. Mentre questi ultimi eccellono nel prevedere quando un oggetto rientrerà, i sismometri forniscono una registrazione precisa di dove è effettivamente passato e atterrato. Questa sinergia diventa cruciale considerando che le previsioni radar possono sbagliarsi di migliaia di chilometri, rendendo di fatto impossibile il recupero tempestivo dei detriti.

Il problema della spazzatura spaziale si sta aggravando rapidamente: con il proliferare di costellazioni satellitari commerciali e l'aumento delle missioni spaziali, migliaia di oggetti artificiali orbitano attualmente intorno alla Terra. La maggior parte è destinata a rientrare prima o poi, e senza sistemi di monitoraggio adeguati, ogni rientro rappresenta un'incognita potenzialmente pericolosa. Come sottolinea Fernando, sviluppare quante più metodologie possibili per tracciare e caratterizzare i detriti spaziali non è più un'opzione, ma una necessità per la sicurezza pubblica. La capacità di fornire informazioni precise in 100 secondi anziché 100 giorni può fare la differenza tra un intervento efficace e un rischio sanitario prolungato per comunità ignare. La rete globale di sismometri, già operativa per scopi geologici, offre un'infrastruttura pronta all'uso che potrebbe trasformarsi in un sistema di allerta precoce per i rientri spaziali, integrando il monitoraggio astronomico tradizionale con dati geofisici in tempo reale.