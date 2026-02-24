Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
Che il circo dei commenti inizi!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di matrixino 37
0
Che il circo dei commenti inizi!
Voglio sperare che in un sito IT non ci siano analfabeti funzionali
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 104
0
Madre natura ci ha donato di un sistema immunitario molto potente per quanto riguarda la lotta contro alcuni virus.
E' stato dimostrato quanto esso sia efficace, salvo ovviamente casi particolari di persone che per loro sfortuna sono costretti a vaccinarsi per ogni cosa o quasi ogni cosa perchè hanno difese basse congenite.
Penso che per chi non rientra in questa categoria, ha un sistema immunitario che già funziona alla grande e deve guarire da un raffreddore o da una leggera influenza, sarebbe meglio far lavorare il proprio sistema immunitario prima di ricorrere ad altro.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.