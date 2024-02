Stanno trasformando una vecchia miniera in una batteria gigante, ecco come

Nel paesaggio nell'energia sostenibile, una nuova tecnologia sta emergendo come una potenziale soluzione per l'immagazzinamento dell'energia: la batteria gravitazionale. Gravitricity, una società britannica con sede a Edimburgo, potrebbe completamente rivoluzionare il vecchio scenario minerario europeo, il quale potrebbe diventare il palcoscenico di una trasformazione energetica senza precedenti.

L'azienda sta infatti trasformando la miniera più profonda d'Europa, situata a Pyhäjärvi, Finlandia, in una vera e propria fonte energetica. La miniera, una volta il fulcro dell'attività estrattiva per lo zinco e il rame, è ora destinata a diventare la dimora della prima batteria gravitazionale del continente.

La tecnologia Gravitricity si basa su un concetto sorprendentemente semplice ma efficace: utilizza la forza di gravità per immagazzinare e rilasciare energia. Durante i periodi di sovrapproduzione da fonti rinnovabili come il sole e il vento, i pesi vengono sollevati nei pozzi minerari dismessi. Quando c'è una domanda maggiore, l'energia viene rilasciata abbassando i pesi, trasformando i verricelli degli alberi in generatori di energia.

Ma quali sono i vantaggi di questa tecnologia rivoluzionaria? Innanzitutto, l'utilizzo di infrastrutture esistenti, come le miniere dismesse, riduce i costi e l'impatto ambientale rispetto alla costruzione di nuove strutture. Inoltre, la batteria gravitazionale di Gravitricity offre una risposta rapida alle fluttuazioni della domanda energetica, andando da zero a piena potenza in meno di un secondo.

riduce i costi e l'impatto ambientale rispetto alla costruzione di nuove strutture

Questo non è solo un vantaggio tecnologico, ma anche un'opportunità economica per le comunità locali. La trasformazione delle miniere dismesse in centri di energia sostenibile non solo crea nuove fonti di occupazione, ma fornisce anche un impulso economico a regioni precedentemente dipendenti dall'industria estrattiva.

Con progetti in corso anche in altri paesi come la Repubblica Ceca, la Germania e l'India, questa tecnologia potrebbe presto essere un pilastro dell'energia sostenibile a livello globale.

Il futuro dell'energia è qui, e Gravitricity sta conducendo la carica verso un mondo più pulito, più efficiente e più sostenibile.