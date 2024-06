Gli scarti di una centrale elettrica alimentata a escrementi bovini verranno utilizzati per produrre grafene e carbonio

Worthy Farm, fattoria molto conosciuta per essere la sede del famoso festival musicale di Glastonbury, si sta lanciando in un progetto innovativo per migliorare la sua sostenibilità ambientale. L'azienda ha già adottato un impianto di digestione anaerobica che utilizza letame di mucca per produrre energia, ma ora vuole spingersi oltre collaborando grazie alla collaborazione con la startup Levidian. Quest'ultima introdurrà la sua tecnologia avanzata chiamata LOOP direttamente nel processo di produzione di carbonio per trasformarlo in grafene e idrogeno.

Levidian è un'azienda specializzata in tecnologie per il clima che mira a convertire i rifiuti di carbonio prodotti dall'impianto di digestione anaerobica in materiale utile. Il loro processo LOOP non riduce solo l'inquinamento, ma trasforma i rifiuti in risorse preziose. L'implementazione di questa tecnologia nell'impianto di digestione anaerobica di Worthy Farm rappresenta quello che l'azienda descrive come un "esempio mondiale di produzione di idrogeno carbon negativo a partire da biometano".

Il grafene è un materiale estremamente versatile che un giorno potrebbe diventare di fondamentale importanza per la produzione di semiconduttori.

Si stima che l'installazione consentirà di risparmiare fino a 25 tonnellate di equivalente di anidride carbonica ogni anno. Il grafene prodotto sarà venduto e utilizzato come additivo per migliorare le prestazioni di prodotti che vanno dalle batterie al calcestruzzo e alla plastica. Nonostante il grafene sia stato teorizzato come materiale rivoluzionario per numerosi settori produttivi grazie alla sua resistenza, leggerezza e capacità di condurre calore ed elettricità, fino ad ora ha trovato applicazioni pratiche limitate.

Una delle implementazioni più promettenti del grafene è nei semiconduttori anche se al momento non ci sono stati molti passi avanti in tal senso, dato che l'industria dei chip progredisce lentamente e continua ad utilizzare prevalentemente il silicio. Tra le alternative al grafene c'è anche il Graphullerene, un altro super-materiale a base di carbonio sintetizzato di recente che vanta caratteristiche anche migliori.

Tuttavia, l'aspetto più pratico di questa innovazione è costituito dall'idrogeno prodotto dal processo LOOP. Levidian sostiene di produrre "l'idrogeno pulito a più basso costo al mondo". L'idrogeno è considerato una delle migliori fonti di energia pulita poiché l'unico sottoprodotto della sua combustione è l'acqua. Nonostante la produzione tradizionale di idrogeno richieda l'uso di combustibili fossili, la metodologia di Levidian offre una soluzione più verde.

Con un occhio sempre attento all'impatto ambientale, Levidian ha anche in programma di installare 300 sistemi LOOP in tutto il mondo con l'assistenza di Hexla, un'altra azienda specializzata in tecnologie per il clima. L'azienda prevede di ridurre le emissioni di carbonio di centinaia di migliaia di tonnellate ogni anno grazie a questa espansione.