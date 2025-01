Scoperta una tecnologia per i wearable che trasforma il calore in elettricità

La Queensland University of Technology (QUT) ha sviluppato una pellicola ultrasottile e flessibile in grado di generare elettricità dal calore corporeo. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science (e spiegata in questo video), potrebbe alimentare la prossima generazione di tecnologia indossabile eliminando la necessità di batterie.

Il professor Zhi-Gang Chen e il suo team hanno affrontato una delle principali sfide nella creazione di dispositivi termoelettrici flessibili che convertono il calore corporeo in energia. La loro tecnologia offre una potenziale fonte di energia sostenibile per i dispositivi indossabili e un metodo di raffreddamento per i chip elettronici.

Questa tecnologia potrebbe anche raffreddare i chip elettronici, rendendo computer o smartphone più efficienti.

"I dispositivi termoelettrici flessibili possono essere indossati comodamente sulla pelle, dove convertono efficacemente la differenza di temperatura tra il corpo umano e l'aria circostante in elettricità", ha spiegato il professor Chen. "Potrebbero anche essere applicati in spazi ristretti, come all'interno di computer o telefoni cellulari, per aiutare a raffreddare i chip e migliorare le prestazioni."

Secondo Chen, ci sono molte potenziali applicazioni, tra cui la gestione termica personale, dove il calore corporeo alimenta un sistema HVAC. Tuttavia, ha aggiunto che "sfide come la limitata flessibilità, la produzione complessa, gli alti costi e le prestazioni insufficienti hanno finora ostacolato la commercializzazione di questi dispositivi su larga scala".

Il team di ricerca ha introdotto una tecnologia economica per la produzione di pellicole termoelettriche flessibili. Hanno utilizzato minuscoli cristalli chiamati "nanoleganti" che formano uno strato consistente di fogli di tellururo di bismuto, aumentando l'efficienza e la flessibilità.

"Abbiamo creato una pellicola stampabile in formato A4 con prestazioni termoelettriche record, eccezionale flessibilità, scalabilità e basso costo, rendendola una delle migliori tecnologie termoelettriche flessibili disponibili", ha dichiarato il professor Chen.

Wenyi Chen, primo autore dello studio, ha sottolineato che la loro tecnica può essere applicata anche ad altri sistemi potenzialmente più economici e sostenibili, dimostrando le ampie possibilità offerte da questo approccio per far progredire la tecnologia termoelettrica flessibile.