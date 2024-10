Energia e Gas a prezzo fisso e 80€ di sconto in bolletta! Scopri l'offerta Next Energy Smart

Se siete alla ricerca di una soluzione energetica che vi permetta di dire addio alle oscillazioni dei prezzi di mercato, proteggendo il vostro budget familiare, questa offerta fa al caso vostro. Next Energy Smart di Sorgenia propone una formula con prezzo bloccato per 12 mesi e uno sconto di benvenuto di 80€, permettendovi di pianificare le vostre spese energetiche senza sorprese. Si tratta di un'affare davvero vantaggioso per i nuovi utenti, che garantisce un risparmio notevole e prevedibile.

Calcola il preventivo

Offerta luce e gas Next Energy Smart di Sorgenia, chi dovrebbe attivarla?

Next Energy Smart rappresenta la soluzione ideale per chi desidera la massima tranquillità nella gestione delle proprie utenze domestiche. L'offerta si rivolge particolarmente a chi preferisce avere certezza dei costi nel medio periodo, senza dover monitorare costantemente l'andamento dei mercati energetici. La formula a prezzo fisso per 12 mesi garantisce infatti stabilità e prevedibilità della spesa.

L'offerta si distingue per caratteristiche particolarmente vantaggiose: energia 100% rinnovabile certificata con Garanzia d'Origine, zero costi di attivazione e nessuna cauzione richiesta. La gestione è completamente digitale attraverso l'app MySorgenia, che permette di monitorare consumi e pagamenti in tempo reale. Il servizio Beyond Energy incluso nell'offerta consente inoltre di ottimizzare i propri consumi, identificando eventuali sprechi e opportunità di risparmio.

La fatturazione è mensile con possibilità di domiciliazione bancaria, carta di credito o PayPal, garantendo la massima flessibilità nei pagamenti. L'attivazione può essere completata interamente online in pochi minuti, necessitando solamente di una bolletta recente, un documento d'identità valido e un metodo di pagamento.

Con un prezzo della componente energia fissato a 0,110€/kWh per la luce e 0,43€/Smc per il gas nei primi 12 mesi, Next Energy Smart rappresenta un'opportunità concreta per chi desidera proteggere il proprio budget dalle oscillazioni del mercato energetico. La combinazione di prezzo bloccato, energia verde certificata e gestione digitale rende questa offerta particolarmente interessante per le famiglie attente sia al risparmio che alla sostenibilità ambientale!

Calcola il preventivo