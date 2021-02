Correte a scaricare queste 5 nuove app dal Google Play Store! | Bonus: MTG Arena

Nel negozio virtuale di Google presente su tutti i dispositivi Android (o quasi), il Play Store, sono presenti milioni e milioni di contenuti: app, giochi, film e libri si uniscono per creare un catalogo vastissimo nella quale perdersi è facile. Un contenitore così ampio che mette in piedi una vastità nella scelta quasi imbarazzante.

Di tutto ciò che è presente, tuttavia, c’è qualche app che fa al caso vostro che non conoscevate oppure ci si può scontrare con un contenuto che di utile ha ben poco?

La riposta alla domanda vi arriva direttamente dal team di MobileLabs che setaccerà le migliori applicazioni e i migliori giochi che, settimana dopo settimana, faranno l’ingesso nel Google Play Store. Negli ultimi 7 giorni abbiamo trovato dei contenuti interessanti che potrebbero fare al caso vostro e che potrebbero rendervi la vita più semplice.

Nella lista sono presenti elementi gratuiti, a pagamento oppure gratuiti con acquisti in-app. E non dimenticate che comprando dei contenuti digitali, ad esempio un’app o un gioco, accumulerete Google Play Points: servizio che vi farà accedere a vantaggi esclusivi curati direttamente da Google.

Dayzone: il colore della vostra regione ai tempi del Covid

Per contenere il numero dei contagiati, durante il corso della pandemia, il Governo Italiano ha deciso di utilizzare un sistema a fasce di rischio. Nel tempo però le comunicazioni arrivano spesso con ritardo rispetto ad un giusto preavviso, necessario per far organizzare le persone nei giorni successivi.

Se non volete più girare per il web per cercare informazioni in merito, Dayzone ve le da immediatamente con una manciata di click. Oltre al colore della regione selezionata, l’app riporta anche le misure restrittive ufficiali redatte dal Governo per quel territorio. Per semplificare ed avere l’informazione immediatamente all’apertura dell’app, basterà attivare la geolocalizzazione che vi restituirà fascia, colore e restrizioni.

L’app è completamente gratuita.

Lettore PDF: organizza i documenti in modo rapido

Lettore PDF o PDF Reader Free è una valida alternativa alle app più conosciute per gestire tutto ciò che ruota attorno ai documenti del vostro ufficio virtuale, il tutto in maniera rapida e veloce.

Potrebbe fare al caso vostro se state cercando un’app semplice ed efficace per poter consultare i vostri documenti, senza il bisogno di ricorrere a funzioni “approfondite”.

Si possono anche condividere i documenti e per farlo basta utilizzare semplicemente il pulsante “Condividi” che permetterà di inviarli con tutti i mezzi predefiniti su Android che siete abituati ad usare: Bluetooth, Social, spazi cloud, etc. Inoltre con la funzione cerca si possono trovare i PDF sparsi tra i meandri delle cartelle del vostro smartphone.

L’app è gratuita ma include annunci ed anche acquisti in-app per espanderne qualche funzione.

Riding Extreme 3D: risveglia il ciclista che c’è in te

Con Riding Extreme 3D sarà possibile divertirsi con corse a tutta velocità sfidando altri ciclisti. Dopo ogni gara, corsa in dei paesaggi che spaziano tra quelli innevati e quelli soleggiati (solo due degli oltre 10 luoghi a disposizione), si potrà gestire la bici, sbloccare e migliorare le caratteristiche per poter alzare sempre più il livello di competizione.

In Riding Extreme 3D non dovrete competere solo contro i vostri rivali ma dovrete anche evitare gli ostacoli che si presenteranno lungo il percorso, conseguentemente al paesaggio scelto per correre.

L’app è completamente gratuita ma include annunci.

Bless Mobile: MMORPG per intenditori

Bless Mobile è un gioco del tipo MMORPG ed è realizzato con il motore grafico Unreal Engine 4: questo gli da la possibilità di erigersi con una grafica davvero notevole, per quanto sia possibile giocarlo su smartphone. Gli sviluppatori hanno fatto leva sulla popolarità dei giochi a carattere RPG per rendere il gioco apprezzabile da chi ne conosce il tema.

All’interno ci sono quattro razze e cinque classi di personaggi giocabili: questa la base per creare il vostro personaggio preferito, condita dalla possibilità approfondirne i parametri. Con questo personaggio vi sarà possibile tuffarvi in quello che viene definito “combattimento dinamico”, nelle varie modalità di gioco come il PvE e PvP.

L’app è gratuita ma include acquisti in-app.

Helicopter Flight Pilot Simulator: guida mezzi d’aria e di terra

Helicopter Flight Pilot Simulator non è solo un simulatore di volo di elicotteri. O per lo meno, si parte da questa esperienza per poterne fare altre su mezzi completamenti diversi. A bordo di mezzi d’aria, potrete esplorare vari paesaggi con tutta una serie di difficoltà in base al tipo di scenario. Ma dicevamo, non solo elicotteri: si potranno guidare anche aeroplani, macchine e barche, ognuno con le proprie differenze in relazione a stile, difficoltà e parametri di guida.

E ancora, ci sono altre attività intrinseche, come il bungee jumping. E ancora, addirittura, lanciarsi dall’elicottero salendo di quota e gettandosi nel vuoto aprendo il paracadute. Tutte attività che vedranno la competizione degli altri utenti che giocheranno allo stesso titolo.

L’app è completamente gratuita ma include annunci.

Bonus: Magic The Gathering Arena

Questa settimana è stata particolarmente speciale e un gioco dell’ultimo minuto si è meritato di essere inserito nella nostra raccolta.

Se siete amanti del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo, sicuramente conoscerete MTG Arena. Arrivato su PC nel settembre del 2018, finalmente il client del gioco di carte creato da Richard Garfield sbarca sul Google Play Store per permettervi di giocare in qualsiasi momento e luogo!

Oltre a permettervi di sbloccare potenti mazzi di carte, buste di espansione e crearvi il vostro personalissimo Grimorio, MTG Arena per Android condivide la collezione con la versione PC, non dovrete quindi ricominciare da capo la vostra avventura o avere due profili separati tra casa e mobilità.

Il gioco è gratuito, non include annunci pubblicitari ma presenta acquisti in-app.