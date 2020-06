AirPower non é scomparsa, eccola in nuove immagini

Ricordate l’AirPower? Per chi non lo sapesse si tratta dell’ambizioso progetto sviluppato da Apple per creare una singola base di ricarica wireless in grado di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch ed AirPods semplicemente poggiandoli sopra.

Si trattava appunto di un progetto fin troppo ambizioso anche per Apple tanto che alla fine del 2018 la casa di Cupertino ha deciso di annullarlo. Dopo diversi mesi di silenzio, negli ultimi giorni, si sarebbero fatte sempre più intense alcune indiscrezioni a riguardo, anche a seguito di alcune foto pubblicate su Twitter da Jon Prosser, che confermerebbero come l’AirPower sia ancora in fase di sviluppo e non sia stato dunque abbandonato.

Nella foto è possibile vedere chiaramente gli AirPods ed un Apple Watch in carica sopra ad un dispositivo che assomiglierebbe esattamente al caricabatterie wireless di Apple.

La causa principale della mancata commercializzazione di questo particolare prodotto sarebbe da rilegare, come più volte sottolineato in passato, ai problemi di gestione del calore emanato dal caricatore per alimentare i dispositivi poggiati sulla superficie del pad.

Una soluzione potrebbe arrivare direttamente dal processore A11 realizzato dalla stessa Apple e che avrebbe finalmente risolto i problemi riscontrati sino a questo momento.

Non sappiamo chiaramente se quanto trapelato in queste immagini rispecchi effettivamente la realtà e se tutti i problemi siano stati superati. La domanda che sorge spontanea, se così fosse, é quando potremo vedere dal vivo il nuovo AirPower? Al momento, risulta complicato dare una risposta esatta al quesito, ma la speranza di poterlo vedere nel corso della WWDC 2020 e magari nel giorno di apertura del conferenza previsto per il 22 giugno, non appare poi del tutto impossibile. Dunque, ancora pochi giorni e sapremo se quanto detto diverrà realtà o se sarà necessario continuare ad attendere prima di vedere qualcosa di più concreto.