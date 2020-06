Amazon, ecco Echo Auto: Alexa entra nelle automobili

Amazon ha appena annunciato, per il mercato italiano, Echo Auto. Siamo di fronte a un dispositivo che fa parte della galassia di prodotti del gigante dell’e-commerce basati su Alexa. Questa volta però, non è un device pensato per la casa, bensì è stato realizzato con la logica di portare facilmente l’assistente vocale anche all’interno delle automobili. Una possibilità che, unitamente al prezzo di vendita di 59,90 euro, potrebbe facilmente spingerlo a livello commerciale.

Echo Auto è alimentato dalle prese a 12V o dalle porte USB, ormai presenti di default nelle automobili. Per collegarlo agli impianti stereo, è possibile sfruttare il jack audio da 3.5 mm o il Bluetooth. Al fine di facilitare il riconoscimento vocale all’interno di un ambiente rumoroso com’è l’abitacolo di un veicolo, Amazon ha integrato ben 8 microfoni. Importante inoltre sottolineare il fatto che la connessione ad Alexa venga veicolata attraverso l’apposita applicazione da installare sullo smartphone, per cui viene sfruttato il piano dati dell’utente.

Dunque, sfruttando gli altoparlanti dell’automobile, sarà possibile veicolare la musica attraverso servizi come Spotify o Amazon Music. In più, è possibile utilizzare Echo Auto in abbinata alle Skill a cui Alexa ci ha abituati, espandendo dunque ulteriormente le funzionalità. Senza dimenticare, ovviamente, possibilità di controllare i dispositivi smart di casa a distanza o gestire il proprio calendario. Del resto, il cuore pulsante del sistema rimane comunque l’apposita applicazione da cui viene gestito, a prescindere, l’assistente vocale del gigante dell’e-commerce.

Amazon Echo Auto è già disponibile all’acquisto. Lo trovate a questo indirizzo, con spedizione immediata.