Alexa si rinnova: in arrivo un grande aggiornamento IA, ma sarà a pagamento?

Amazon avrebbe in programma di rilasciare una versione potenziata di Alexa, il suo assistente vocale, che diventerà più conversazionale grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa. A quanto pare, questa nuova versione sarà tuttavia disponibile per i consumatori dietro un pagamento extra, separato dal classico abbonamento Prime.

Già l'anno scorso, l'allora vice presidente senior dei dispositivi e dei servizi di Amazon David Limp aveva accennato al possibile costo aggiuntivo per l'uso dell'assistente più avanzato.

Amazon sta già conducendo dei test per questa versione avanzata di Alexa, e gli utenti saranno successivamente notificati su quando potranno accedere all'anteprima ufficiale. Durante una presentazione sulle novità dei prodotti tenutasi a settembre, l'azienda ha parlato delle nuove capacità di Alexa, alimentate da un modello di linguaggio avanzato, che migliorano notevolmente la comprensione di frasi colloquiali e la gestione di più comandi in un'unica richiesta.

L'obiettivo, come menzionato dal CEO Andy Jassy in una lettera agli azionisti ad aprile, è quello di sviluppare un'Alexa più intelligente e capace, sfruttando i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Sin dall'arrivo di ChatGPT alla fine del 2022, grandi aziende tecnologiche come Google e Apple sono diventate competitive nel migliorare i propri assistenti digitali.

Questa mossa di Amazon rappresenta dunque un significativo passo avanti nelle tecnologie conversazionali, enfatizzando l'esigenza crescente di interazioni più naturali e contestualizzate tra umani e macchine.