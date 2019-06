Android Q e Benessere Digitale: pianificazione dei giorni e timer in app recenti

Android Q sta introducendo la possibilità di stabilire in quali giorni Benessere Digitale deve essere attivo e mostrerà il Timer App aprendo le applicazioni recenti, mostrando il tempo che si ha ancora a disposizione.

È ormai noto l’impegno di Google sul benessere digitale che lo porta a migliorare sempre più la sua funzione introdotta con Android 9 Pie. Con la prossima versione del sistema operativo del robottino verde – Android Q – sarà possibile impostare in quali giorni della settimana la funzione Wind Down di Benessere Digitale dovrà entrare in azione.

Una delle caratteristiche infatti del Benessere Digitale è la capacità di trasformare il display in scala di grigi con l’obiettivo di rendere meno appetibile le applicazioni dei social media. Inoltre, attiva anche la funzione Non Disturbare che interrompe la ricezione di notifiche che possano disturbare. Questa impostazione si chiama appunto Wind Down. Finora, però, non era possibile personalizzarla sulla base dei giorni della settimana.

Con una modifica lato server, Google sta introducendo la possibilità di poter stabilire in quali giorni della settimana la funzione deve essere attiva. Un po’ come avviene con le impostazioni della sveglia. Si potrà decidere – per esempio – di disattivarla durante il weekend permettendoci così di trascorrere più tempo sui nostri smartphone in quei determinati giorni.

Inoltre, in Android Q Beta 4, verrà visualizzato il conto alla rovescia di Timer App quando apriamo le applicazioni recenti. In pratica, aprendo le app recenti verrà mostrato sotto ogni applicazione il tempo che abbiamo ancora a disposizione sulla base di quanto abbiamo stabilito precedentemente. Insomma, Google sta rendendo sempre più di facile accesso la funzione di Benessere Digitale e probabilmente prima del rilascio definitivo di Android Q ci saranno altre novità.