Apple: in arrivo un “iPad maxi” per fare concorrenza ad Amazon

Sembra incredibile, ma c’è una branca delle tecnologie mobili in cui Apple fa fatica ad emergere rispetto alla concorrenza: si tratta di quella degli speaker intelligenti, ovvero i dispositivi di domotica pensati per essere connessi a un assistente vocale come Siri, Google Assistant o Alexa.

In base ai dati divulgati dalla testata Bloomberg, Amazon domina il mercato con la sua gamma Echo Show (69%), seguita a ruota da Google, mentre l’HomePod di Apple arranca con un misero 5% delle vendite.

Questo risultato, riporta il giornalista Mark Gurman, è imputabile a due fattori: lo svantaggio di Siri nei confronti delle ultime iterazioni di Alexa e Google Assistant, e la mancanza di smart speaker dotati di uno schermo, come l’Amazon Echo Show o la gamma Portal di Facebook.

Per ovviare a questo problema gli ingegneri della casa di Cupertino sono già al lavoro per presentare sul mercato entro i prossimi due anni un iPad dal form factor eccezionalmente ampio, intorno ai 15 pollici, in grado di unire la potenza dei processori Apple alla praticità degli smart display.

Per riuscire a conquistare questa fascia di mercato, ipotizza la testata PhoneArena, Apple dovrebbe dotare questo “iPad Maxi” di caratteristiche appropriate alle sue dimensioni: una fotocamera anteriore posizionata sul lato lungo del device e la possibilità di integrarsi appieno con i programmi Mac e la possibilità di essere montato su un supporto sono in cima alla lista.

Questa possibilità non porta con sé solo vantaggi, tuttavia: un iPad da 15 pollici con questa conformazione sarebbe senza dubbio più facile da trasportare all’interno della casa rispetto al Portal Plus di Facebook, ma comunque pensata per un utilizzo all’interno delle mura domestiche. Inoltre, proprio per la presenza di un display così ampio e speaker potenziati, il prezzo del device potrebbe raggiungere cifre proibitive, alzando ulteriormente l’asticella rispetto al listino degli iPad Pro.

Inoltre, per gareggiare equamente con gli altri smart display come Echo Show, questo iPad dovrebbe essere equipaggiato con un assistente degno di non far rimpiangere la versatilità di Alexa o Google Assistant. Apple beneficia dell’integrazione dei propri device all’interno di un ecosistema ben consolidato, ma bisognerebbe ancora lavorare molto su Siri per arrivare a un risultato pienamente soddisfacente.